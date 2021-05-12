Bayram alışverişi online yapıldı

Son bir buçuk yıldır dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını hayatımızda birçok alışkanlığı değiştirdi. Türkiye salgın nedeniyle tam kapanmaya giderken, bu bayramda alışverişimizi online platformlar üzerinden yaptık. Pandemi öncesinde hem Türkiye’de hem de dünyada son derece hızlı bir şekilde büyümesini sürdüren e-ticaret, pandeminin getirdiği zorunluluklar dolayısıyla da bu yükseliş oldukça hız kazandı. Bu sene hem Anneler Günü hem de Ramazan Bayramı’nın etkisiyle online alışverişlerde yüzde 50-65 bandında artış yaşandı. Ticaret Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre 2020 yılında Türkiye’de e-ticaret yıllık yüzde 66 oranında büyüme kaydetti. Tüketici dernekleri ise, vatandaşları online alışveriş yaparken dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunarak, “İhtiyaçmış algısına kapılmayın. Referansı iyi olan firmalardan alışveriş yapmayı ve kapıda ödeme seçeneğini edin” tavsiyesinde bulunuyor.

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SATIŞ HACMİ YÜZDE 65 ARTTI

n11.com Satış Genel Müdür Yardımcısı Örpen Koçak, büyümenin hızla devam ettiği e-ticaret sektöründe bu sene Anneler Günü ve Ramazan Bayramı’nın üst üste geldiğini hatırlatarak, bugünlerin tüm perakende sektörü için yılın önemli alışveriş dönemleri arasında yer aldığını söyledi. Beklentilerin üzerinde bir hacim artışı yaşadıklarını dile getiren Koçak, “Bu sene bu iki önemli günün üst üste gelmesi ve tam kapanma etkisiyle yüzde 50-65 bandında önceki haftalara göre satışlarda artış var” ifadesini kullandı.

İHTİYAÇMIŞ ALGISINA KAPILMAYIN

Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin ise “İşlem kolaylığı ve yönlendirilmeye açık reklamlara maruz kalarak aslında ihtiyacımız olmayan şeyleri de pekala ihtiyaçmış gibi algılatıp daha çok alışverişe yönlenmemiz mümkün” uyarısında bulundu.

Şahin ayrıca, “Referansı iyi olan firmalardan alışverişi ve kapıda ödeme seçeneğini tercih etmeliyiz. 2 hafta içinde satıştan vazgeçmek gibi kanuni bir hakkımız olduğunu da bilelim” dedi.

ANNELERİN KATKISI YÜZDE 30’U BULDU

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, anneler günü haftasında internet satışlarında yüzde 30 - 70 artış olduğunu belirterek, hediyelik için en çok mücevher, takı, aksesuar, hazır giyim ve elektronik ürünlerinin tercih edildiğini, bu yıl da benzer bir dağılımın olduğunu söyledi. Anneler Günü alışverişin perakende cirolarına ortalamada yüzde 30 katkı yaptığını dile getiren Öncel, bu oranın bazı kategorilerde yüzde 100’e yaklaştığına işaret etti. Öncel,

dedi.