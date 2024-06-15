Bayramda Filistin’i hatırlatacak filmler

Dünya zor bir yer. Çok kötü demek insana da dünyaya da haksızlık olur gibi. Dünyayı yaşanmaz bir yer haline getirmek isteyenler var, diyelim. Kimi zaman bunlar çoğunluk olabilir. Ve bu durumda azınlıkta kalanların yapması gerekenler çoğalıyor.

Gazze’de yaşanan soykırımı kesinlikle gündemimizden düşürmeden hayata devam etmemiz gerekiyor. Unutmadan! Kesinlikle unutmadan! Ve bunun için de önümüzdeki bayramı, bayram gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Elbette coşkumuz, heyecanımız, sevincimiz yarım. Filistin özgür olmadıkça da öyle olacak. Ancak siyonist soykırımcı yönetimin istediği -bütün katillerin arzusu gibi- bizi hayattan koparmak.

GAZZE İÇİN, GAZZE İLE…

Gazze’de yıkıntılar arasında bayram namazı kılınırken, şehitlerin yanı başında bayramlaşılırken, biz kime ve neye küsebiliriz? Aksine tam da şimdi coşkumuzu dozunda tutarak, Gazze ile Gazze sayesinde bayram yaptığımızı ilan etmeliyiz.

Tam da bu zaviyeden bakınca Gazze’de ve 75 yıldır Filistin’de neler olduğunu doğru anlamamız ve anlatmamız gerekiyor. Sinemaya büyük görev düşüyor. Filistin Sineması denen olgu hayli zayıf. Sebepler malum. Fekat Filistin hakikatini anlatan çok mühim filmler var. Okullar tatil olmuşken, gencecik dimağlar zaten bir sürü şey izleyecekken, çocuklarımıza Filistin’in hakikatini anlatan şeyler izletelim. Evet, tam da bayramda…

SİNEMA OLMADAN ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

O halde size güzel bir ‘Filistin filmi’ listesi lazım. Buyurun…

5 Kırık Kamera

Batı Şeria’da işgalin yıllar yılı nasıl ilerlediğini ilginç bir şahitlikle anlatan etkileyici belgesel…

Kudüs’te Bir Ev

1948’deki sürgün sonrası geride bırakılanlar… Ve hiçbir zaman geride kalmaması gerekenler… Bir Filistin hakikati…

200 Metre

Sadece metrelerle ölçülen ama ömürler sığdırılan mesafeler… Filistin’de mesafe denen şeyin dünyanın başka yerindeki gibi olmadığını anlatan etkileyici bir drama…

3000 Gece

Filistin’de kendi olmak isteyen herkesin mutlaka gideceği yer hapishane… Kadınlar için de… ‘Kadın hakları’ diyerek varlığını devam ettiren Batılıların ikiyüzlülüğüne de işaret eden bir film…

Celile’de Düğün

Siyonist askeri yönetimin işgal altında tuttuğu bir Arap köyünde düğün hazırlıkları… Ve tahmin edebileceğiniz ve tahmin edemeyeceğiniz şeyler… İzlemeli…

Filistin’e Veda

Nekbe (Büyük Sürgün) sürecini anlatan en büyük prodüksiyonlardan biri… Hiçbir şeyin 7 Ekim 2023’te başlamadığını gösteren bir yapım…

Kutsal Direniş

Filistin’in sinemadaki en özel isimlerinden olan Elia Süleyman’ın çok ses getiren ilk filmi. Süleyman’ın ironik dilinin eşsiz tadıyla…







