Bayrampaşa’da Suriye Devrimi’nin 1. yıl dönümü anıldı

Ağca, Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteğin tarihi bir duruş olduğunu vurgulayarak, “Zor zamanlarda Suriye halkının yanında duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve aziz Türk milletine şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı. Anma programı kapsamında, Suriye savaşında gazi olan bir isme plaket takdim edildi. Bu anlamlı törenle, gazilere duyulan vefa ve minnet duygusu kamuoyu ile paylaşıldı. Programın sonunda ise başta Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa Belediyesi olmak üzere, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, ilçe ve dernek başkanlarına ile programa katılan davetlilere teşekkür edildi. Anma etkinliği, şehitler için edilen dualar ve gazilere yönelik minnet mesajlarıyla sona erdi.