Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Bayrampaşa’da Suriye Devrimi’nin 1. yıl dönümü anıldı

Bayrampaşa’da Suriye Devrimi’nin 1. yıl dönümü anıldı

Haber Merkezi
12:2218/12/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Program, Beydili Türkmen Derneği tarafından düzenlendi.
Program, Beydili Türkmen Derneği tarafından düzenlendi.

Suriye Devrimi’nin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beydili Türkmen Derneği tarafından Bayrampaşa’da anma programı düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi’nin himayelerinde gerçekleştirilen program, yoğun katılımla ve birlik-beraberlik vurgusunun öne çıktığı anlamlı bir atmosferde yapıldı.

TÜRKİYE’YE ÖZEL TEŞEKKÜR

Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, Bayrampaşa Belediye Başkanı Danışmanı Rafet Ulutürk, Yesevi Alperenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ahmet Ağca, Suriye halkının 14 yıldır sürdürdüğü adalet, özgürlük ve onur mücadelesine dikkat çekti.

Ağca, Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteğin tarihi bir duruş olduğunu vurgulayarak, “Zor zamanlarda Suriye halkının yanında duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve aziz Türk milletine şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı. Anma programı kapsamında, Suriye savaşında gazi olan bir isme plaket takdim edildi. Bu anlamlı törenle, gazilere duyulan vefa ve minnet duygusu kamuoyu ile paylaşıldı. Programın sonunda ise başta Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa Belediyesi olmak üzere, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, ilçe ve dernek başkanlarına ile programa katılan davetlilere teşekkür edildi. Anma etkinliği, şehitler için edilen dualar ve gazilere yönelik minnet mesajlarıyla sona erdi.

#Suriye Devrimi
#Bayrampaşa
#Türkiye
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul baraj doluluk oranları belli oldu! İşte 18 Aralık 2025 İSKİ baraj doluluk oranları