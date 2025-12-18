Bayrampaşa’da Suriye Devrimi’nin 1. yıl dönümü anıldı

Suriye Devrimi’nin birinci yıl dönümü dolayısıyla Beydili Türkmen Derneği tarafından Bayrampaşa’da anma programı düzenlendi. Bayrampaşa Belediyesi’nin himayelerinde gerçekleştirilen program, yoğun katılımla ve birlik-beraberlik vurgusunun öne çıktığı anlamlı bir atmosferde yapıldı.
TÜRKİYE’YE ÖZEL TEŞEKKÜR
Beydili Türkmen Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ağca’nın ev sahipliğinde düzenlenen programa AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Mehmet Acar, Bayrampaşa Belediye Başkanı Danışmanı Rafet Ulutürk, Yesevi Alperenler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kürşat Mican, Türk dünyasının farklı coğrafyalarından sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Ahmet Ağca, Suriye halkının 14 yıldır sürdürdüğü adalet, özgürlük ve onur mücadelesine dikkat çekti.
Ağca, Türkiye’nin Suriye halkına verdiği desteğin tarihi bir duruş olduğunu vurgulayarak, “Zor zamanlarda Suriye halkının yanında duran Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne ve aziz Türk milletine şükran borçluyuz” ifadelerini kullandı. Anma programı kapsamında, Suriye savaşında gazi olan bir isme plaket takdim edildi. Bu anlamlı törenle, gazilere duyulan vefa ve minnet duygusu kamuoyu ile paylaşıldı. Programın sonunda ise başta Bayrampaşa Kaymakamlığı ve Bayrampaşa Belediyesi olmak üzere, organizasyona katkı sunan tüm kurum ve kuruluşlara, ilçe ve dernek başkanlarına ile programa katılan davetlilere teşekkür edildi. Anma etkinliği, şehitler için edilen dualar ve gazilere yönelik minnet mesajlarıyla sona erdi.