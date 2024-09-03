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Hayat

Belgesel Film Festivali Filistin’e odaklanacak

04:00 - 3/09/2024 Salı
Güncelleme: 02:04 - 3/09/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Al Jazeera Balkanlar tarafından bu yıl 7'ncisi düzenlenen uluslararası Al Jazeera Balkanlar Belgesel Film Festivali'nde (AJB DOC), Filistin halkının İsrail'in saldırıları sonucu maruz kaldığı acılar işlenecek. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da 13-17 Eylül'de düzenlenecek festivalde, İsrail'in Filistinlilere karşı şiddetini konu alan belgesellerin yanı sıra dünya ekonomisi ve siyasi çalkantıların anlatıldığı 24 belgesel film yer alacak. 300 başvuru arasından seçilen 24 belgesel film ödül için yarışacak. AJB DOC Direktörü Edhem Foco, açıklamasında, festivalin temasını "adalet" olarak belirlediklerini aktardı.



#Belgesl
#Film
#Filistin
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