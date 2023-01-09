Hayat Beni anlamayacaklar sanıyordum İlhami Atalayın doğum günü sergiyle kutlanacak
KÜLTÜR SANAT

Beni anlamayacaklar sanıyordum: İlhami Atalay'ın doğum günü sergiyle kutlanacak

Ressam İlhami Atalay’ın 75. doğum günü sergiyle kutlanıyor. Klasik Türk Sanatları Vakfı'nın hazırladığı sergi, 15 Ocak’a kadar AKM'de. Necip Fazıl Saygı Ödülü'ne layık görülen Atalay , "Ben, 80 sene de geçse beni anlamayacaklar, görmeyecekler sanıyordum." ifadelerini kullandı.

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Halime Kirazlı Yeni Şafak
Beni anlamayacaklar sanıyordum: İlhami Atalayın doğum günü sergiyle kutlanacak
Ressam İlhami Atalay.

Türk resim sanatı içerisinde kendi tarzını oluşturan önemli isimlerden ressam İlhami Atalay’ın 75. doğum günü sergiyle kutlanıyor. Atalay adına Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla, Klasik Türk Sanatları Vakfı tarafından hazırlanan sergi, 15 Ocak’a kadar AKM Galeride görülebilecek. İsmail Hakkı Gurbetçi’nin küratörlüğünü üstlendiği sergi, usta ressamın 55 yıllık profesyonel sanat hayatına ışık tutuyor. Dinamizmle kullandığı biçim ve renkleri resimlerine aktaran Atalay’ın, 1970’lerden günümüze ürettiği farklı tekniklerden 36 eser sergide yer alıyor.

SANATÇILARDA BİRLİK ŞUURU YOK

Geçtiğimiz ay 2022 Necip Fazıl Saygı Ödülü’ne layık görülen Atalay, yaptığı açıklamada ödülün kendisine verilmesine şaşırdığını söylemişti. Neden şaşırdığını sorduğumuz Atalay, “Camiada, belki sanata belki resme karşı bir ilgi uyandı. Acaba biz mi sevdirdik? Ben, 80 sene de geçse beni anlamayacaklar, görmeyecekler sanıyordum. Ölmeden anlamışlar. Nasıl olduğunu bilemiyorum ama bu camia resimle ilgilenmeye başladı” diye cevap verdi.

Sanatçılar arasında, birlik kurma şuurunun henüz olmadığını söyleyen Atalay, “Sanatçı yetiştirmek için çok geç kalındı aslında. Her sanatkar kendi köşesinde çalışmayı tercih ediyor. Kendi başına bir mesaj verse sesini ulaştıramıyor” diyerek gençlerin bu birlik için çaba harcaması gerektiğini ifade etti.

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