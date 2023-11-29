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Bergama Şehit Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

TÜBİTAK Bilim Fuarı Destekleme Programları kapsamında hem öğrencilerden okullara hem okullardan TÜBİTAK’a yoğun talep oluyor. Bergama Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu da 2018 yılında ilk defa gerçekleştirdiği TÜBİTAK Bilim Fuarı’nın üçüncüsünü gerçekleştirdi.

16:32 - 29/11/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bergama Şehit Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Bergama Şehit Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu’nda TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi

Okul idaresi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler ile birlikte bir ekip çalışması içinde yürütülen projeler çevre okulların ziyareti, farklı okullardan gelen öğretmen ve öğrencilerle geniş kitlelere yayılıyor.

Hakan Koştu: Bu projeler çocuklarımızın ufkunu genişletiyor

Hakan Koştu: Bu projeler çocuklarımızın ufkunu genişletiyor

Bergama Şehit Üsteğmen Cemil Canan Çiçek İmam Hatip Ortaokulu TÜBİTAK Bilim Fuarı’nda konuşan Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Bugün gençlerimizin hazırladığı projeleri görmek için buradayız. TÜBİTAK’ın Milli Eğitim Bakanlığı ile yapmış olduğu bu işbirliği sayesinde çocuklarımızın gençlerimizin ufkunu açmak için çok büyük bir imkân sağlıyor. Bunun bizim için değeri geçmişte bu imkânların olmayışı ve şu an yürütülmesi. Ülkemizin artık tabanı ve tavanı arasında çok güçlü bağlar bulunuyor. Kurumlarımız birbirine bağlı ve uyumlu hale geldi. Geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyen nesiller yetiştirmek üzere bu çocuklarımızla beraberiz. TÜBİTAK’a, Milli Eğitim Bakanlığı’na, Bergama İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne çok teşekkür ederim. Çok değerli öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize de teşekkür ediyorum. Bizler Türk toplumu olarak bin yıldır  bu topraklarda tutunuyoruz ve inşallah nice nice bin yıllar boyunca var olacağız. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bu günlerde değerlerimizi geleceğe taşıyacak olanlar bizden sonraki nesiller olacaktır. Onların yapmış olduğu bu çalışmalar küçük gibi görünen bu projeler ileride çok büyük keşifler sağlayacak. Eğer bugün bizler savunma sanayimizle ve birçok teknolojik gelişmelerde ileri gidebildiysek bir takım buluşların önünü açmasıyla oluşmuştur. Eğer bugün bunları yapmasaydık yerli ve milli teknolojilere kavuşmasaydık bugün ülkemizin içinde bulunduğu durum çok farklı olabilirdi. Yapılan çalışmaları bu anlamda çok değerli buluyorum. Bu çalışmaları daha ileri götüreceğiz. İnşallah tüm çocuklarımızın çok güzel meslek sahibi olup ileride çok daha iyi yerlerde göreceğimizi biliyorum” dedi.

#Bergama
#TÜBİTAK
#TÜBİTAK Bilim Fuarı
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