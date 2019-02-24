Hayat Bergüzar Korel Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak
AKTÜEL

Bergüzar Korel: Filmimiz sadece sinema salonlarında oynayacak

Eskişehir'de, başrollerini Bergüzar Korel ile Engin Akyürek'in paylaştığı 'Bir Aşk İki Hayat' filminin galası yapıldı. Yoğun ilgi gören galada konuşan oyuncu Bergüzar Korel, hayat gibi yalın bir aşk filmi çektiklerini belirterek, "Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz" dedi.

Haber Merkezi DHA
Bergüzar Korel - Engin Akyürek ​
Bergüzar Korel - Engin Akyürek ​

15 Şubat Cuma günü vizyona giren 'Bir Aşk İki Hayat' filminin başrol oyuncuları Bergüzar Korel ve Engin Akyürek, Eskişehir galasında sinemaseverler ve hayranlarıyla buluştu. AVM'de düzenlenen galaya katılan ünlü oyuncular yoğun ilgiyle karşılandı. Filmin başrol oyuncularından Engin Akyürek, güzel bir aşk filmi yaptıklarını ifade ederek, "Filmimiz bir haftadır gösterimde. Ankara ve İzmir'e gittik, buradan da Bursa'ya geçeceğiz. Güzel bir aşk filmi yaptık, filmden çıktıktan sonra hayatınıza dair çok şeyi düşüneceksiniz. İnşallah beğenirsiniz" dedi.

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel ise filmlerinin sadece sinema salonlarında oynayacağını belirterek şunları söyledi:
"Bir aşk filmi yaptık, sade, yalın hayat gibi bir film yapmaya çalıştık. Umarım hepiniz beğenirsiniz. Seyircimiz bizi yalnız bırakmıyor, filmimiz sadece sinema salonlarında oynuyor ve oynayacak. Onu da buradan söylemek istiyoruz. Filmimiz gösterimdeyken, bizi yalnız bırakmazsanız çok seviniriz"
Galaya katılanlarla selfie çeken ikiliden Engin Akyürek, kadın hayranlarının getirdiği 'Sessizlik' isimli kitabını imzaladı. Galanın ardından başrol oyuncuları Engin Akyürek ve Bergüzar Korel, filmi sinemaseverlerle birlikte izleyip sorularını yanıtladı.

Oyuncu Güven Hokna DSP'nin adayı oldu
HAYAT
Oyuncu Güven Hokna DSP'nin adayı oldu

Haftanın filmleri: Ödüllü Türk filmi vizyonda
FOTOĞRAF 19
Title
Sibel
Title
Fransız yönetmen Guillaume Giovanetti ile Çağla Zencirci'nin birlikte yönetmenliğini yaptığı filmde, Damla Sönmez, Erkan Kolçak Köstendil, Emin Gürsoy, Elit İşcan, Gülçin Kültür Şahin ve Meral Çetinkaya rol aldı.
Title
Türkiye, Fransa, Almanya ve Lüksemburg ortak yapımı film; babası ve kız kardeşiyle beraber Karadeniz'de yaşayan, dilsiz olduğu için yalnızca ıslıkla iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
Title
Title
New York in New York
Title
Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı New York in New York, bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu ediniyor.
Title
Çağın Türker'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Utlu rol aldı.
Title
Döndüm Ben
Title
Ömer Faruk Yardımcı'nın yönettiği Döndüm Ben, evliliğini bitirme planları yapan bir adamın, eşinin çocuk sahibi olmak istediğini açıklamasından sonra bu durumdan kurtulabilmek için arkadaşına danışmasıyla gelişen olaylar etrafında dönüyor.
Title
Volkan Hamamcıoğlu ve Cengiz Eşiyok'un senaryosunu yazdığı komedi türündeki filmin başrollerinde Burak Satıbol, Ayhan Taş, Dilara Öztunç, Sadi Celil Cengiz, Volkan Başaran, Dost Elver ve Yiğit Arı yer alıyor.
Title
Tez: 13. Gece
Title
Taylan Işıklar'ın yazıp yönettiği haftanın yerli korku filmi Tez: 13. Gece, psikolojik sorunları olan Narin adındaki genç kızla terapi seansları düzenleyen Gaye'nin hikayesini konu ediniyor.
Title
Ölüm Günün Kutlu Olsun 2
Title
2017 yılında gösterime giren Ölüm Günün Kutlu Olsun adlı yapımın devamı olan Ölüm Günün Kutlu Olsun 2, ilk filmde öldürüldüğü günü döngü olarak sürekli yeniden yaşayan genç kızın, tekrar tekrar ölmenin gelecekte vuku bulması muhtemel tehlikelerden kaçınmaktan daha kolay olduğunu keşfetmesini anlatıyor.
Title
Yönetmenliğini Christopher Landon'un üstlendiği filmin başrollerinde Jessica Rothe, Israel Broussard ve Ruby Modine oynuyor.
Title
Git Be Abi
Title
Fen-fen Cheng'in yönettiği; Yuchang Peng ve Zifeng Zhang'ın başrolünü paylaştığı Çin yapımı Git Be Abi, bir türlü anlaşamadığı abisinin hayatından çıkmasını dileyen ve bu isteği gerçekleşen genç kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.
Title
Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna
Title
Aleksey Tsitsilin ve Robert Lence'nin yönettiği sevilen animasyon Karlar Kraliçesi serisinin dördüncü filmi Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna, Gerda'nın ailesini kurtarmak için dostlarıyla çıktığı serüveni konu alıyor.
Haftanın filmleri: Ödüllü Türk filmi vizyonda
Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 7 film vizyona girecek.71. Locarno Film Festivalinde, Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu (FIPRESCI) Ödülü'ne layık görülen "Sibel" Türk izleyicisi ile buluşacak. Film, dilsiz olduğu için yalnızca ıslıkla iletişim kurabilen genç bir kızın hikayesini anlatıyor.
YORUM YAP
/**/
DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

DSP kapıyı açarsa çok CHP'li gelir

​DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Yeni Şafak'a çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

Türkiye dünyanın üretim üssü olabilir

​Otomotiv sektöründeki değişim Türkiye'yi yeni bir noktaya taşıyacak.
TrumpABD'ye davet etti

Erdoğan, seçim sonrası Washington'a gidebileceğini açıkladı.
Gün boyu sürecek

Gün boyu sürecek

​İstanbul'da kar yağışı etkisini artırdı.
Kayıp 25 yıla25 dev proje

Kayıp 25 yıla25 dev proje

​AK Parti'nin Büyükçekmece adayı Mevlüt Uysal, vizyon projelerini törenle tanıttı.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu.
PKK’ya yeni tabela

PKK’ya yeni tabela

​ABD, PKK'yı korumak için yeni bir 'çözüm' geliştirdi.
Perişanız

Perişanız

Avcılar Belediyesi'nin aylardır maaşlarını ödemediği işçiler isyan etti.
Eylemleri diri tutalım

Eylemleri diri tutalım

Kavala ile firari Dündar'ın Gezi eylemleri sırasındaki telefon görüşmeleri deşifre oldu.
İnsan haklarıkarneleri kırık

İnsan haklarıkarneleri kırık

​AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı, Avrupa'da yaşanan hak ihlâllerini masaya yatırdı.
Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

Her ilçeye rapor hazırlıyorlar

​Belediye başkan adayları yapı stoğunu mercek altına aldı.
Yeni sistemiçin tarih verildi

Yeni sistemiçin tarih verildi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sisteme ilişkin mesaj.
Batı'dan çıt yok

Batı'dan çıt yok

​Erdoğan, Mısır'da 9 gencin idamına ilişkin konuştu.
MHP Şentop'u destekleyecek

MHP Şentop'u destekleyecek

Bahçeli, TBMM başkanlığı seçimine ilişkin konuştu.
İstanbul bembeyaz

İstanbul bembeyaz

Kar yağışı birçok ilçede etkili oluyor.
Kadıköy'de dehşet

Kadıköy'de dehşet

Taksiye binen 3 kişi şoförü döverek öldürdü.
Maç ertelendi

Maç ertelendi

​Başakşehir-Bursaspor maçına kar engeli.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.