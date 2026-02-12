Berlin Göbeklitepe'ye hayran kaldı

İnsanlık tarihine dair bilinenleri değiştiren Göbeklitepe ve Taş Tepeler buluntuları, bu kez Berlin’de sanat ve tarih meraklılarıyla buluştu. Şanlıurfa Müzesi'nden seçilen 89 eser ve 4 replikanın yer aldığı sergi, ilk günden büyük ilgi gördü. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Berlin Devlet Müzelerine bağlı Vorderasiatisches Museum iş birliğiyle hazırlanan “Toplumun Keşfi: Göbeklitepe, Taş Tepeler ve 12.000 Yıl Önceki Yaşam” başlıklı sergi, başkentteki James Simon Galeri’de düzenlenen törenle açıldı. Açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer katıldı.

TÜRKİYE NEOLİTİK ÇAĞIN MERKEZİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, açılışta yaptığı konuşmada Türkiye’nin kültürel diplomaside yeni bir stratejiye evrildiğini belirterek, “Biz kültürel diplomaside yeni bir stratejiye evrildik. Artık sadece keşfetmekle kalmıyoruz. Keşfettiklerimizi koruyoruz. Ama aynı şekilde tüm bunları da dünyayla paylaşıyoruz. Dünyayla paylaştığınız zaman daha anlamlı oluyor” dedi. Türkiye’nin artık Neolitik Çağ’ın merkezi olarak kabul edildiğini vurgulayan Ersoy, Taş Tepeler Projesi’nin uluslararası ortaklıklarla yürütülen en büyük projelerden biri olduğunu ifade etti.

TROYA SERGİSİ HAZİRANDA ROMA'DA

Ersoy, İtalya’nın başkenti Roma'da daha önce açılan serginin 6 milyondan fazla ziyaretçi sayısına ulaştığını belirterek “(Berlin) Burada da 6 milyondan fazla ziyaretçiyle rekor kıracağımızı düşünüyoruz. Ama bu Berlin’le de sınır kalmayacak. Dünyanın birçok ülkesinden davet alıyoruz” ifadelerini kullandı. Ersoy ayrıca, “Son olarak yine Roma’da Kolezyum ile 11 Aralık’ta bir protokol imzaladık. İnşallah bu yıl haziran ayı itibarıyla yetiştirebilirsek Troya sergisini Roma’da Kolezyum’da gerçekleştireceğiz” bilgisini verdi. Berlin’e getirilen 89 eserin 44’ünün yeni buluntular olduğunu belirten Ersoy, her kazı noktasında yeni eserlerle ön plana çıkmak istediklerini söyledi.

ESERLERE HAYRANLIKLA BAKIYORUZ

Almanya Kültürden Sorumlu Devlet Bakanı Wolfram Weimer ise Göbeklitepe’nin dünya çapında bir sansasyon olduğunu belirterek, şöyle konuştu: “Aslında bu dünya çapında bir sansasyon. Dünya, Stonehenge anıtlarını biliyor ve hayranlık duyuyor. Ama burada gördüğümüz şey, ondan 7000 yıl daha eski.” Serginin Almanya’da büyük ilgi göreceğini ifade eden Weimer, “Burada çok sayıda ziyaretçi göreceğiz. Bu da 150 yıldır arkeoloji alanında Türk-Alman iş birliğinin ne kadar iyi işlediğinin bir göstergesidir” diye konuştu. Weimer, “Türkler ve Almanlar olarak insanlığın beşiğinde birlikte durup burada görülen eserlere hayranlıkla bakabildiğimiz için çok güzel bir gün” ifadelerini kullanarak serginin açılmasına katkı sunan Türk tarafına teşekkür etti.

Bu hazineyi dünyaya duyurmalıyız

Serginin açılışına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanlığına teşekkür etti. Gülpınar, “Şanlıurfa’nın tanıtımı bizim için son derece önemli. Elimizde böyle bir hazine varken bunu dünyaya duyurmak birinci vazifemizdir. Şu ana kadar bile bilinen tarih değişti. Daha da eskiye gidilmesi ihtimali oldukça yüksek. Tüm malzeme elimizde. Şimdi bunu en iyi şekilde organize edip sunmak istiyoruz. Şanlıurfa, bir turizm şehri olmayı fazlasıyla hak ediyor” diye konuştu.







