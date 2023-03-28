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Hayat

Gökyüzünde geçit töreni başladı: Beş gezegen ay ile aynı hizaya geldi

Gökyüzünde gezegenlerin geçit töreni başladı. Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs ve Mars, Ay ile aynı hizada yan yana dizildi. Bu olay birkaç gün boyunca çıplak gözle de takip edilebilecek.

10:36 . 28/03/2023 Salı
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Beş gezegen ay ile yan yana geldi.

Beş gezegen ay ile yan yana geldi.

Merkür, Jüpiter, Venüs, Uranüs, Mars ve Ay, gökyüzünde bir yay çizerek yan yan yana hizalandı. Birkaç gün boyunca çıplak gözle de takip edilebilecek bu olay gezegenlerin geçit töreni olarak tanımlanıyor.


Dün akşam Güneş’in batmasının ardından gökyüzünde görülebilen bu sıralama açık bir havada ve şehir ışıklarından uzakta daha net bir şekilde seçilebiliyor.


Geçen yaz Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter ve Satürn nadir rastlanan bir gezegen kavuşumunda bir araya gelmişti.


NASA'da görevli astronom Bill Cooke, bu gezegenlerin sıralandığını görmek için Dünya'nın herhangi bir yerinde gün batımından hemen sonra ufkun batısına bakmak gerektiğini dile getirdi.


İngiltere'deki Greenwich Kraliyet Gözlemevi'nden astronom Jake Foster ise bu tarz hizalanmaların bizim Dünya’daki bakış açımıza özgü olduğunu,
“Bu gezegenler şu an gerçekten de sıralanmış değil, Güneş Sistemi’ne dağılmış durumdalar. Ancak nadir de olsa bir arada görmemizi sağlayacak kadar gökyüzünde yakınlaşıyorlar”
dedi.




#Gezegen
#Ay
#Gökyüzü
#Mars
1 saat önce
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