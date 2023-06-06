Beş milyondan fazla kişi yalnız yaşıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Aile Raporu’na göre, Türkiye’de 5 milyon 67 bin 331 kişi tek başına yaşıyor. İstanbul’da 939 bin 158, Ankara’da 368 bin 911, İzmir’de ise 346 bin 374 hanede tek kişi yaşıyor. 2014’de yüzde 13,90 olan bu rakam, son sekiz yılda yüzde 19,43’e kadar yükseldi. İstanbul Emlak Komisyoncuları Başkanı Nizamettin Aşa, tek başına yaşayanların oluşturduğu talebin inşaat firmalarının stüdyo ve 1+1 daire üretimlerini ve bu tip dairelerin kira fiyatlarını artırdığını söyledi.

KÜÇÜK TİP DAİRELERİN KİRALARINI ARTIRDI

Hanelerde tek kişi olarak yaşayanların özellikle büyükşehirlerde küçük tip dairelere olan talebi artırdığını belirten Aşa şunları söyledi: ‘Tek kişi olarak yaşayanların sayısı yüksek ancak bu kişilerin büyük tip daire kira fiyatlarına etkisi az. Asıl etki tek kişilerin yaşamayı tercih ettiği stüdyo ve 1+1 tipi dairelerin kira fiyatlarına oldu. Küçük tip dairelerin kira fiyatları arttı. İnşaat firmaları da bu talebi karşılamak için projelerinde küçük tip dairelerin üretimini artırdı.”

EN YÜKSEK GÜMÜŞHANE EN DÜŞÜK BATMAN

İllere göre hanehalkı tiplerine bakıldığında tek başına yaşayanların oranının en yüksek olduğu il yüzde 30,39 ile Gümüşhane oldu. Tek kişilik hanehalklarının oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 11,14 ile Batman oldu.











