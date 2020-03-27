Hayat Beştepe Millet Camisinde korona önlemli cuma namazı
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Beştepe Millet Camisi'nde korona önlemli cuma namazı

Ankara Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı. Yapılan açıklamada "Cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi" adına bu uygulama yapıldığı ifade edildi.

Haber Merkezi AA
Sınırlı sayıda kişiyle tüm önlemler alınarak cuma namazı kılındı.
Sınırlı sayıda kişiyle tüm önlemler alınarak cuma namazı kılındı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, giderek artan salgın tehlikesi sebebiyle geçen hafta olduğu gibi bugün de ülke genelinde cuma namazlarının kılınmayacağı belirtildi. Yalnızca Ankara Beştepe Millet Camisi'nde, belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı.

Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı
OYNAT 00:57
Beştepe Millet Camisi'nde cuma namazı
Beştepe Millet Camisi'nde bugün, Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen az sayıda katılımla, salgına karşı tedbirler alınarak cuma namazı kılındı. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cuma hutbesini okudu.

"Milletimizin yaşadığı üzüntü bir nebze olsun giderlisin"

Diayenten yapılan açıklamada, "İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve cuma namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına Türkiye'de sadece Ankara'da Beştepe Millet Camisi'nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak cuma namazı eda edilecektir." ifadesine yer verildi.

Cuma namazlarının yine kılınmayacağı hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

"İslam medeniyetinin en önemli coğrafyalarından olan cennet vatanımızda, İslam toplumun şiarlarından biri olan bu ibadetin devam etmesi ve Cuma Namazına gidemediği için milletimizin yaşadığı üzüntünün bir nebze giderilebilmesi adına;

  • Türkiye’de sadece Ankara’da Beştepe Millet Camii’nde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen çok az sayıda katılımla ve salgına karşı gerekli tedbirler alınarak Cuma Namazı eda edilecektir."

Diyanet açıklamasına göre; Başkan Prof. Dr. Ali Erbaş'ın okuyacağı hutbeyi vatandaşlar televizyon aracılığıyla dinleyebilecek.

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