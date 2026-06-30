Beyin cerrahisine Türk imzası

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ile Doç. Dr. Melih Şahin, köşe beyin tümörlerinin burun deliklerinden endoskopik olarak çıkarılmasını sağlayan yeni bir cerrahi teknik geliştirdi. Dünya literatürüne girmesi için değerlendirilen yönteme Çeltikçi, "Daha önce literatürde rapor edilmiş herhangi bir vaka yok" dedi. İki hekim, daha önce de göz çukurundan gerçekleştirilen beyin tümörü ameliyatı tekniğini dünya literatürüne kazandırmıştı.
Gazi Üniversitesi (GÜ) Tıp Fakültesi'nden Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin, köşe beyin tümörlerinin tedavisinde burun deliklerinden endoskopik olarak uygulanan yeni bir cerrahi teknik geliştirdi. İlk kez uygulanan yöntemle gerçekleştirilen ameliyat, bilimsel makale olarak yazılırken JNS Case Lessons isimli ABD menşeli bilimsel dergide yayımlanmak üzere alanda dünya literatüründe yer alması için değerlendiriliyor.
RİSKLERİ AZALTIYOR
GÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çeltikçi, Azerbaycan'dan gelen hastada askerlik muayenesi sırasında yapılan tetkiklerde baş ağrısı şikayeti üzerine büyük boyutlu bir beyin köşe tümörü tespit edildiğini söyledi. Hastayı, Doç. Dr. Melih Şahin ile birlikte değerlendirdiklerini belirten Çeltikçi, uzun süredir üzerinde çalıştıkları yeni cerrahi tekniği uygulamaya karar verdiklerini ifade etti. Yeni yöntemin klasik ameliyatlardan farklı olarak kulak arkasından kesi yapılmadan, burun deliklerinden endoskopik olarak gerçekleştirildiğini anlatan Çeltikçi, "Daha önce literatürde rapor edilmiş herhangi bir vaka yok. Yayınımız, çok yakında çıkmak üzere" dedi. Çeltikçi, geliştirdikleri tekniğin tümöre önden ulaşma imkanı sağladığını belirterek, bu sayede yüz felci riskinin azaltıldığını kaydetti. Beyin tümörü ameliyatlarında temel amacın beyin sapı üzerindeki baskıyı kaldırmak olduğunu vurgulayan Çeltikçi, geliştirdikleri yöntemle kritik bölgedeki baskının ameliyatın ilk aşamasında giderildiğini, ardından tümörün güvenli ölçüde çıkarılarak kalan kısmının radyocerrahi ve ışın tedavisiyle kontrol altına alınmasının hedeflendiğini söyledi.
CERRAHİ DENEYİMİN BİR SONUCU
Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Melih Şahin ise söz konusu yöntemin tesadüfen ortaya çıkmadığını, yıllardır aynı anatomik bölge üzerinde yürütülen cerrahi deneyim ve bilimsel çalışmaların sonucu geliştirildiğini dile getirdi. Hedeflerinin hastanın fonksiyonlarını koruyarak ameliyata son vermek olduğunu aktaran Şahin, klasik yöntemde kulak arkasından yapılan ameliyatlarda işitme kaybının sık görülebildiğini belirterek, geliştirdikleri teknik sayesinde hastanın işitmesinin korunduğunu söyledi. Doç. Dr. Emrah Çeltikçi ve Doç. Dr. Melih Şahin başkanlığındaki ekip, geçtiğimiz yıllarda da göz çukurundan girilerek yapılan beyin tümörü ameliyatı dünya literatürüne girmişti.