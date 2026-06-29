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İnternetten alınan zayıflama iğneleri zehirliyor: Vakalar endişe verici boyutta

İnternetten alınan zayıflama iğneleri zehirliyor: Vakalar endişe verici boyutta

21:1129/06/2026, Pazartesi
AA
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Hollanda'da zayıflama iğnelerine bağlı zehirlenme vakaları 2 kat arttı
Hollanda'da zayıflama iğnelerine bağlı zehirlenme vakaları 2 kat arttı

Hollanda Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi verilerine göre, zayıflama iğnesi kullanımına bağlı bildirim sayısı bir yılda neredeyse iki katına çıktı. Uzmanlar, internet üzerinden kontrolsüz ve reçetesiz temin edilen ilaçların organ yetmezliği riskini artırdığı konusunda uyardı.

Hollanda Kamu Yayın Kuruluşunun (NOS) haberine göre, Hollanda Ulusal Zehirlenme Bilgi Merkezi verileri, zayıflama iğnesi kullananlara ilişkin bildirim sayısının 2024'te 76 iken 2025'te 149'a yükseldiğini ortaya koydu.

Yetkililer, tüm zehirlenme vakalarının bildirilmemesi nedeniyle gerçek sayının daha yüksek olabileceğini belirtti.

Vakaların önemli bölümünün reçetesiz veya doktor denetimi olmadan kullanımdan kaynaklandığı, bunların yaklaşık yüzde 40'ını ise ilaçların resmi sağlık kanalları dışında temin edilmesi durumlarını kapsadığı kaydedildi.

Karaciğer ve böbrekler üzerinde potansiyel zararlar oluşturabiliyor

Bu durumu endişe verici olarak nitelendiren uzmanlar, zayıflama iğnelerinin doktorlar yerine resmi olmayan yollardan temin edildiği pazarın giderek büyüdüğüne dikkati çekti.

Uzmanlar ayrıca denetimli kullanımdan bireysel kullanıma geçişin yanlış doz alma ve yan etki riskini artırdığı konusunda uyardı.

Aşırı doz veya yanlış kullanımın acil tıbbi müdahale gerektiren akut belirtilere yol açabileceği, uzun vadede ise karaciğer, böbrekler ve sinir sistemi üzerinde potansiyel zararlar oluşturabileceği belirtildi.



#Hollanda
#Zayıflama iğneleri
#Sağlık
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