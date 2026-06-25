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Vatandaşa yedireceklerdi: SKT'si geçmiş 29 ton çikolata ve konserve ele geçirildi

Vatandaşa yedireceklerdi: SKT'si geçmiş 29 ton çikolata ve konserve ele geçirildi

10:2225/06/2026, Perşembe
G: 25/06/2026, Perşembe
AA
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El konulan ürünlerin imha edileceği belirtildi.
El konulan ürünlerin imha edileceği belirtildi.

Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi.

Uşak'ta gıda ürünlerinin olduğu bir depoda son kullanma tarihi geçmiş 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo konserve ürünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezindeki bir gıda deposunda denetim gerçekleştirildi.

Yapılan incelemede, son kullanım tarihi geçmiş ve bozuk 29 ton çikolata ile 1 ton 600 kilo bozuk konserve ürünü bulundu.

Gözaltına alınan Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Şüpheliler hakkında "bozulmuş ve değiştirilmiş gıda ve ilaçların ticareti" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

El konulan ürünlerin imha edileceği belirtildi.



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