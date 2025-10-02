Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Sağlık
Beyin sisi günlük yaşamı ve iş hayatını olumsuz etkileyebiliyor

Beyin sisi günlük yaşamı ve iş hayatını olumsuz etkileyebiliyor

22:192/10/2025, Perşembe
G: 2/10/2025, Perşembe
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Beyin sisi günlük yaşamı ve iş hayatını olumsuz etkileyebiliyor
Beyin sisi günlük yaşamı ve iş hayatını olumsuz etkileyebiliyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof.Dr. Talip Asil, yoğun iş temposu, stres ve sağlık sorunlarının neden olabildiği beyin sisinin günlük yaşamı ve iş verimini olumsuz etkileyebileceğini belirtti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof.Dr. Talip Asil, beyin sisinin tıbbi bir hastalık olmamasına rağmen odaklanma güçlüğü, unutkanlık, zihinsel yavaşlama gibi bilişsel belirtilerle kendini gösterdiğini aktardı. Beyin sisinin menopoz, perimenopoz, uzun Kovid-19 ve lupus gibi otoimmün hastalıkların yanı sıra yoğun stres ve zihinsel yüklenmeyle ortaya çıkabileceğine değinen Asil, şunları kaydetti:


"Bu durum, kişisel bir yetersizlik değil, beynin yorgun ya da zorlandığını gösteren geçici bir süreç. Beyin sisini azaltmak için uygulanabilecek yöntemler var. Öncelikle kişinin kendine karşı nazik olması, bu durumu doğal karşılaması gerekir. Günlük rutinler oluşturmak, karar yorgunluğunu azaltır. Aktiviteler arasında kısa molalar vermek, zihnin toparlanmasına katkı sağlar. Ayrıca takvim ve dijital hatırlatıcılar kullanmak, zihinsel dağınıklığı engeller."


Her gece 7-9 saat arasında uyumanın hafızayı ve odaklanmayı güçlendireceğini vurgulayan Asil, yeterli sıvı alımının da zihinsel berraklık için önemli olduğunu kaydetti.


Asil, düzenli fiziksel aktivitenin beyindeki oksijen ve kan akışını artırdığını belirterek, "Yumurta, balık ve kuruyemiş gibi kolin açısından zengin besinler tercih edilmeli. Kronik stresten uzak durulmalı. Beyin sisinin uzun süre devam etmesi ya da günlük yaşamı belirgin şekilde etkilemesi durumunda bir hekime başvurulması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

#beyin sisi
#Biruni Üniversitesi
#Prof.Dr. Talip Asil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Prof. Dr. İlber Ortaylı için kalp krizi geçirdiği iddiası: İlber Ortaylı kimdir, kaç yaşında, sağlık durumu nasıl? Son gelişmeler