|
Hayat

Beyoğlu Kültür Yolu’na sayılı günler

On bir farklı şehrimizi kültür sanat etkinlikleriyle renklendiren Türkiye Kültür Yolu Festivalleri İstanbul’a geliyor. 30 Eylül-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan festivalde tiyatrodan konsere, sergiden söyleşiye çeşitli mekanlarda farklı etkinlikler düzenlenecek.

Sevda Dursun
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Festivalin ilk günü Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Binbir Gece Masalları”, 1 Ekim’de “Pinokyo” çocuk oyunu, perdelenecek.

Festivalin ilk günü Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Binbir Gece Masalları”, 1 Ekim’de “Pinokyo” çocuk oyunu, perdelenecek.

Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde birbirinden değerli sanatçılar konser verecek, son dönemin en beğenilen filmleri açık havada izlenebilecek. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.


DT iki oyun sahneleyecek

Festival kapsamında “5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali” de 10-13 Ekim’de AKM’de müzikseverlerle buluşacak. Panellerin de gerçekleşeceği festivalde, geleneksel enstrümanlar sergisiyle bağlama yapım atölyesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yazar Alev Alatlı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Yazar İskender Pala, 12 Ekim’de “Tarih ve Müzik” konulu panele katılacak. Etkinlikte halk müziklerinin kültürel bağlamdaki etkileri değerlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul’un hazırladığı “Anadolu’nun Kadim Enstrümanları Sergisi” AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde yer alacak. Sergide, Obul tarafından seçilmiş orijinal ve replika enstrümanlar görülebilecek. Devlet Tiyatroları da festivalde iki oyunla sanatseverlerle buluşacak.


#kültür sanat
#Beyoğlu
#İstanbul
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
10 GB ücretsiz internette müjdeli haber geldi: 12 ay boyunca verilecek