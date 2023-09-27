Beyoğlu Kültür Yolu’na sayılı günler

Festivalin ilk günü Ankara Devlet Tiyatrosu’nun sahnelediği “Binbir Gece Masalları”, 1 Ekim’de “Pinokyo” çocuk oyunu, perdelenecek.
Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) dış alanında kurulan Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde birbirinden değerli sanatçılar konser verecek, son dönemin en beğenilen filmleri açık havada izlenebilecek. Festival boyunca pazar günleri, filmlerde rol alan sanatçıların katılımıyla yapılacak özel gösterimlerde ise ziyaretçiler, sanatçılarla bir araya gelerek sohbet etme fırsatı bulacak.
DT iki oyun sahneleyecek
Festival kapsamında “5. İstanbul Uluslararası Halk Müzikleri Festivali” de 10-13 Ekim’de AKM’de müzikseverlerle buluşacak. Panellerin de gerçekleşeceği festivalde, geleneksel enstrümanlar sergisiyle bağlama yapım atölyesi sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Yazar Alev Alatlı ile Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanı Yazar İskender Pala, 12 Ekim’de “Tarih ve Müzik” konulu panele katılacak. Etkinlikte halk müziklerinin kültürel bağlamdaki etkileri değerlendirilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçısı Feridun Obul’un hazırladığı “Anadolu’nun Kadim Enstrümanları Sergisi” AKM Türk Telekom Sahnesi fuayesinde yer alacak. Sergide, Obul tarafından seçilmiş orijinal ve replika enstrümanlar görülebilecek. Devlet Tiyatroları da festivalde iki oyunla sanatseverlerle buluşacak.