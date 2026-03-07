BİM’den soruşturma iddialarına açıklama: Taraf değiliz

BİM A.Ş., Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında sosyal medyada şirketle ilgili paylaşılan bazı haber ve yorumlara ilişkin kamuoyuna açıklama yaptı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, sosyal medya mecralarında yer alan bazı paylaşımların asılsız olduğu belirtilerek, “Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan bir soruşturma sebebiyle sosyal medya mecralarında şirketimizle ilgili bazı asılsız haber ve yorumlar paylaşıldığını üzülerek takip etmekteyiz” denildi.





BİM’in kuruluşundan bu yana temel amacının ürün ve hizmet kalitesine odaklanmak olduğu vurgulanan açıklamada, şirketin önceliğinin her zaman müşteriler olduğu ifade edildi. Açıklamada ayrıca, “BİM A.Ş. kurumsal olarak haberlere konu edilen soruşturma sürecinin ne başlatanı ne de tarafıdır” ifadelerine yer verildi.



