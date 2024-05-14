Bin 500 tarantula ve akrep kaçıracaktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ekipleri, Türkiye'de yaşayan endemik türdeki hayvanların kaçak yollarla yurtdışına kaçırılmasına yönelik çalışma yürüttü. Önceki gün İstanbul Havalimanı'nda düzenlenen operasyonda, Anadolu'da yaşayan endemik türdeki zehirli hayvan türlerini yurt dışına kaçırmaya çalıştığı iddia edilen Amerikan Ulusal Doğa Tarihi Müzesi Müdürü Profesör Lorenzo Prendini, gözaltına alındı. Adliyede, sulh ceza hakimliğine çıkarılan Prendini, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİN 500 HAYVAN

Zanlının valizinde, 58 klipsli poşet içerisinde Türkiye'ye ait endemik türde bulunan akrep, tarantula, örümcek gibi türlerden oluşan yaklaşık bin 500 zehirli hayvan ile 88 adet içerisinde sıvı bulunan plastik tüp şişe ele geçirildi. Hakkında “5607 Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet” suçundan işlem başlatılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Operasyonda ele geçirilen endemik türdeki hayvanlar ise İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde basına sergilendi.

1 LİTRESİ 1O MİLYON DOLAR

Türkiye'de yaşayan endemik türlerdeki zehirli hayvan türlerinin, DNA bilgilerinin kopyalanarak ve zehirlerinin sağılma yöntemiyle biriktirilerek ilaç yapımında kullanıldığı belirtiliyor. Söz konusu ilaçların çok yüksek maddi değerlerde olduğu ve bu nedenle hayvan türlerinin yurt dışına çıkarılmasının yasak olduğu aktarıldı. Yapılan araştırmalara göre akrep zehirlerinden elde edilen 1 litre ilacın piyasa değerinin 10 milyon dolar olduğunu ifade ediliyor.

Araştırma yapacakmış!

Şüphelinin emniyetteki ifadesinde "New York City Üniversitesi'nde profesör olarak işime devam ediyorum. Valizler bana ait, sayısını bilmediğim hayvanları Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden topladım. Bunlarla ilgili araştırma yapacaktım, uzun süreceği için yanımda götürmek istedim. Daha önce başka ülkelerde de benzer şekilde çalışmalar yaptım, oradakileri ülkeme götürebildim. Türkiye'de de bunu yapabileceğimi düşündüm, yasa dışı olduğunu bilmiyordum" dediği belirtildi.







