Hayat Bin yetim ailesinin yüzü gülecek 1000e 1000 Kat, Evlere Bereket Dolsun
AKTÜEL

Bin yetim ailesinin yüzü gülecek: “1000’e 1000 Kat, Evlere Bereket Dolsun”

Yetim Vakfı, düzenli geliri olmayan yetim ailelerine destek kampanyası başlattı. “1000’e 1000 Kat, Evlere Bereket Dolsun” isimli kampanya ile bir haftada 95 ailenin hesabına 1000 TL yatırılarak acil ihtiyaçları karşılandı.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Başlarında ebeveynlerinden biri olmayan ve geçimlerini gündelik işlerle sağlayan aileler, korona virüs önlemleri sebebiyle evlerinden ayrılamıyor. Bu süreçte gelirlerinden mahrum olan pek çok aile ihtiyaçlarını hayırseverlerin destekleriyle karşılıyor. Yetim Vakfı, valiliklerce oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grupları ile iletişim halinde çalışmalarını sürdürürken bir yandan da sosyal incelemelerini tamamladığı yetim ailelerine sosyal ve psikolojik desteklerini devam ettiriyor.

95 AİLEYE İYİLİK ELİ UZANDI

Yetim Vakfı Psiko-Sosyal Destek Birimi’nde görevli Sosyal Hizmet Uzmanlarının evlerinde ziyaret ederek sosyal incelemelerini tamamladığı ve yardıma muhtaçlıklarını tespit ettiği 1000 ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için başlatılan ‘1000’e 1000 Kat Kampanyası’ ile bugüne kadar 95 aileye 1000’er TL ödeme yapıldı. Kampanya 905 ailenin de ihtiyaçları karşılanıncaya kadar devam edecek.

550 AİLEYE KUMANYA YARDIMI YAPILDI

  • Yetim Vakfı’nca desteklenen ve 1020 yetim çocuğun ilk orta ve lise seviyesinde eğitim gördüğü Reyhanlı Eğitim Köyü personeli ise koronavirüs ile mücadele sürecinde eğitime ara verilmesi üzerine yetim ailelere destek çalışmalarına başladı. Hayırseverlerin katkılarıyla 550 yetim ailesi için hazırlanan kumanyalar da Yetim Vakfı ekiplerince ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.

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