İDDEF Ramazan’ın ruhunu yaşatacak

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), ramazan ayında hayırseverlerin bağışlarını Türkiye ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 33 ülke 106 bölgede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. 2020 yılı Ramazan kampanyasını “İyiliğe Dokun” sloganıyla gerçekleştirecek olan İDDEF, Ramazan’da hayırseverlerin bağışladığı zekat, fitre, fidye ve yardımları, koronavirüs salgınından ekonomik olarak etkilenen Türkiye’nin 81 ilindeki gerçek ihtiyaç sahipleri ile Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki muhtaç kimseler ve medreselerde eğitim gören ilim talebelerinin evlerine teslim edecek.

İDDEF kumya paketi 120 TL, fitre ise 27 TL olacak.

KUMANYA PAKETİ 120, FİTRE 27 TL

İDDEF, Türkiye’deki ekipleri ve dünyanın dört bir yanındaki yerel görevlileri ile muhtaç kimseler için hazırlanan kumanyaları evlere ulaştıracak. 2020 yılı için fitre bedeli 27 lira olarak belirlenirken içerisinde temel ihtiyaç gıdalarının bulunduğu kumanya paketleri için yardımda bulunmak isteyenler 120 lira bağışta bulunabilecek.

İDDEF’ten yapılan açıklamada; “Bu yılki Ramazan çalışmalarımızı yurt içinde yoğunlaştırmak suretiyle Afrika, Asya, Ortadoğu ve Balkanlar’daki 33 ülke 106 bölgede ‘İyiliğe Dokun’ sloganıyla gerçekleştireceğiz. Nihai amacımız İslami eğitim çalışmaları olmakla birlikte buna destek olarak Afrika’dan Asya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a kadar insani yardım çalışmalarına da ağırlık vererek bizleri bekleyen kardeşlerimizi sahadaki yerel ekiplerimizle yalnız bırakmayacağız” denildi.

Bağışlar, “www.iddef.org” internet sitesi üzerinden online olarak, ilgili hesap numaralarına “EFT/havale” yoluyla ya da “0212 621 00 65” numaralı telefondan detaylı bilgi alınarak yapılabiliyor.