Bir Alman subayın Anadolu seyahat notları

Bir Alman subayı olan Hans-Hermann Graf von Schweinitz ve eşi 1905 yılında sadece Anadolu’yu ve Anadolu’da yaşayanları merak duygusuyla başlayan bir seyahate çıkarlar. Dersaadete 15 Mayıs’ta ulaşan çift, 21 Temmuz’da At Sırtında Küçük Asya adıyla notlandırdığı Konya çıkışlı 71 gün süren yolculuğuna başlar. At Sırtında Küçük Asya (çev. Şahzâde Şenay Ataç, Şubat 2024, 243 s. ) ismiyle Ketebe yayınları etiketiyle çıkan kitap 119 yıl önceye sizi götürerek aslında bildiğimizi sandığımız Anadolu içlerine doğru keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Seyahat aslında Konya merkezli başlıyor ama onun öncesinde Dersaadet’ten çıkıp Konya’ya kadar olan süreçte de bir hayli merkeze uğranılıyor. Yolculuğun ilk aşaması seyahat hangi vasıta ile yapılacak? Yol boyunca danışmanlık yapacak olan isim onlara at sırtında değil de at arabası ile seyahat etmelerini öneriyor. Ancak yazarın kendisini en fazla düşündüren husus ise eşinin bu yolculuğa dayanıp dayanmamasıdır. Dersaadet kısmında en azından at sırtında yolculuğun daha uygun olacağı düşünülüyor. Zira karayolu yeni yerler keşfetmek için uygun değildir. İkinci husus yola çıkmadan Bâb-ı Âlî’den Sultan hazretlerinden izin almak gerekecektir. Bu noktada da Alman İmparatorluğu Elçiliği vasıtası ile Bursa, Konya, Ankara vilayetlerine seyahat için izin ve daha sonra konsolosluk eliyle tercüman istekleri yerine geliyor.