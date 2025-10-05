'Bir Anadolu Şenliği' bereketi: 5 şehirde yüz binlerce kişi sanatla buluştu

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl beş farklı şehirde gerçekleştirdiği “Bir Anadolu Şenliği” tamamlandı. Bir ayı aşkın süren şenlik boyunca 898 bin 608 kişi birbirinden renkli etkinliklerle sanata doydu.
Çocuklar şenliğin tadını çıkardı
Birbirinden renkli aktivitelerin, sahne gösterilerinin, tiyatroların ve oyun alanlarının yer aldığı “Çocuk Köyü” şenlik boyunca beş şehirde minik misafirlerini ağırladı. Çocuk oyunlarıyla minikler eğlence dolu anlar yaşattı.
Çocuklar, Çanakkale Savaşları’na ait özgün materyaller, etkileyici video gösterimleri ve döneme ait savaş objeleriyle donatılan Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile geçmişin izinde, güçlü bir tarih bilinci kazandı. Şehrin ilçelerini gezen Sinema Tırı, çocukları birbirinden keyifli filmlerle buluştururken; Gezici Kütüphane, sayfalar arasında hayal gücünü besleyerek minik okurlara kitap sevgisini aşıladı. Çocuklar birbirinden farklı etkinlikler ve oyunların yer aldığı Gezici Kütüphane’de eğlenirken öğrenme fırsatı yakaladı.