İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı duran Türkiye'de yüz binlerce kişi, bir kez daha Gazze için yürüdü. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinde, İsrail zulmüne dikkati çekmek ve Gazze'ye destek olmak amacıyla Filistin İnisiyatifi Platformu öncülüğünde yürüyüş düzenlendi. Tüm dünyada ilan edilen “Global Action Day” (Küresel Eylem Günü) kapsamında harekete geçen platformun çağrısıyla, bir araya gelen vatandaşlar, İstanbul'da Sultanahmet Meydanı'ndan Eminönü'ne kadar yürüdü.

DÜNYA MEYDANLARA ÇIKTI

Burada bir basın açıklaması yapan Filistin İnisiyatifi Üyesi İsmail Halis, “Bugün Anadolu'da ve İstanbul’da bir araya geldik. Bugün dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan şehir meydanlarında Gazze için bir araya geldi. Gazze'de devam eden insan hakları ihlallerine karşı bir duruş sergilemek, masum insanların yasaklarına karşı dikkat çekmek, dünya kamuoyunu bilinçlendirmek için şehir meydanlarında toplandık. Sokaklarda ve meydanlarda toplandık, bir dünya Gazze olduk, olmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı günde Gazze'de yaşanan zulme bir kez daha dikkat çekip uluslarası toplumu, inisiyatif almaya davet ediyoruz. Gazze’de yaşanan ve insanlığın vicdanında da derin izler bırakan acı gerçeği bir kez daha dünya geneline taşımak için bir kez daha uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz. Gazze'de yaşanan insan hakları ihlalleri sadece çevre ülkelerin değil vicdan sahibi bütün ülkelerin sorumluluğudur. Bir kez daha dile getiriyoruz. Bir kez daha ateşkesin sağlanıp bu soykırıma son verilmesini insan haklarına saygı gösterilerek Gazze’deki masum sivillerin korunması ve uluslararası toplumun Gazze’ye yardımlar için etkili adımlar atmasını istiyoruz. İşgalci İsrail’in Uluslarası Adalet Divanı'nda yargılanmasını ve Gazze’nin özgürlüğüne kavuşmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.

BOYKOTA DEVAM ETMELİYİZ

Adana'dan gelen aktivist Çiğdem Topçuoğlu, “2010 yolunda Mavi Marmara Gemisi'ne katılanlardan biriyim. Şu an oradaki görüştüğüm arkadaşlarım şehit oldu. Canım çok yanıyor.” diye konuştu. Metin Karaca ise “Boykota devam etmeliyiz. Bizler de bu zulme sessiz kalamayız.” ifadelerini kullandı.

Başkentten boykot çağrısı

Ankara Filistin Dayanışma Plaftormunun çağrısıyla dün öğle namazında Tuğba Altınok Camisi'nde bir araya gelen grup, sloganlar eşliğinde ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önüne yürüdü. Yürüyüşün ardından Büyükelçilik önünde gerçekleştirilen protesto eylemi, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sağlık çalışanları ve kadınları temsilen konuşmaların yapıldığı eylemde halktan da İsrail'e karşı boykotu yılmadan devam ettirmesi istendi.

100'den fazla şehirde yürüyüş

Dünya halkları İsrail'in Gazze katliamına karşı tepki dinmiyor. Filistin'i Destekleyen Sivil Toplum Kuruluşları Koalisyonu, Gazze'de ateşkes ilan edilmesi talebiyle dün, dünyanın çeşitli ülkelerindeki 100'ü aşkın şehrin katılacağı destek yürüyüşleri başlattı. İstanbul'un yanı sıra İngiltere'nin başkenti Londra, Avustralya'nın Sidney kenti, Güney Kore'nin başkenti Seul ve ABD'nin başkenti Washington gibi birçok büyük şehirde yürüyüş yapıldı. İngiltere'deki STK'lar, İngiltere parlamentosunun 21 Şubat'ta Gazze'de ateşkes talep edilmesi için yapılacak kanun tasarısı oylaması öncesi yürüyüş ile hükümete baskı kurmayı hedefliyor. Gazze’de soykırımın durdurulması çağrısıyla Londra'da düzenlenen gösteride, 200 bini aşkın kişi İsrail’in Londra Büyükelçiliğine yürüdü. Filistin'e destek gösterisine katılmak üzere Marble Arch’ta toplanan vatandaşlar, ellerinde pankartlar ve Filistin bayraklarıyla İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği de sonlandırması çağrısında bulundu. İspanya'da sol görüşlü partiler, sendikalar ve sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla, aralarında bakanların da olduğu binlerce kişi Filistin'e destek için gösteri yaptı.







