Hayat Bir Medeniyete Adanan Ömür Fuat Sezgin belgeseli TVNET ekranlarında
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Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin belgeseli TVNET ekranlarında

Türkiye'nin yeni medya ekranı TVNET'ten arşivlik bir belgesel daha. Serdar Tuncer'in seslendirmesi ile Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin belgeseline TVNET ekranlarından ve YouTube hesabından ulaşabilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yılın Belgeseli
Yılın Belgeseli

Türkiye'nin yeni medya ekranı TVNET'ten arşivlik bir belgesel daha. Serdar Tuncer seslendirmesi ile Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin ismiyle yayınlanacak belgesele TVNET ekranlarından ve YouTube hesabından ulaşabilirsiniz.


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