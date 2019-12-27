Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin belgeseli TVNET ekranlarında

Türkiye'nin yeni medya ekranı TVNET'ten arşivlik bir belgesel daha. Serdar Tuncer seslendirmesi ile Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin ismiyle yayınlanacak belgesele TVNET ekranlarından ve YouTube hesabından ulaşabilirsiniz.
Türkiye'nin yeni medya ekranı TVNET'ten arşivlik bir belgesel daha. Serdar Tuncer seslendirmesi ile Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin ismiyle yayınlanacak belgesele TVNET ekranlarından ve YouTube hesabından ulaşabilirsiniz.
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