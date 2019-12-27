Bir Medeniyete Adanan Ömür: Fuat Sezgin belgeseli TVNET ekranlarında

YouTube'dan TVNET'e sansür: Canlı yayını neden engellediklerini bilmiyorlar

Dünyanın en yaygın sosyal medya platformlarından YouTube, bağımsız medya yayıncılığını engelleyen bir adım atarak TVNET canlı yayınını engelledi. YouTube temsilcileri TVNET yetkililerine, engellemenin spesifik olarak hangi görüntü ya da yayından ötürü olduğunu bilmediklerini açıkladı. Adeta kendi hukuk sistemini oluşturan YouTube, özgür basın ve yayıncılık açısından geleceğe dair soru işaretlerini de beraberine getiriyor.