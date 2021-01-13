5 çay sohbetlerinin en gözde tatlısı: Bisküvili mozaik pasta

Ustalık gerektirmeyen bir tarifle karşınızdayız. Bisküvili mozaik pasta. Yemesi o kadar keyifli ki çayın yanında, kahvenin yanında en iyi eşlik eden bir tatlı. O zaman kolları sıvayın ve hemen mutfağa geçin. Afiyet, bal, şeker olsun...

Bisküvili mozaik pasta.

Bisküvili mozaik pasta tarifi için malzemeler

75 Gram Tereyağı

65 Gram Çikolata

1 Paket İri Dövülmüş Pötibör Bisküvi

1 Çorba Kaşığı Toz Kakao

2 Adet Doğranmış Muz

1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Hindistan Cevizi

1 Çorba Kaşığı Pudra Şekeri

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1/4 (Çeyrek) Su Bardağı Süt

Servis Malzemeleri

Yeteri Kadar File Fıstık

Bisküvili mozaik pasta.

Bisküvili mozaik pasta yapılışı

Pasta için tereyağı ve çikolatayı benmari usulü eritin. Kalan malzemeleri bir kasede karıştırın ve üzerine erittiğiniz çikolatalı karışımı dökün, hepsini harmanlayın. Bir pişirme kağıdına döküp sıkıca rulo şeklini vererek sarın, en az iki saat buzlukta donmaya bırakın. Dilimleyip servis ederken file fıstık serpebilirsiniz.

Bisküvili mozaik pasta.

Bisküvili mozaik pasta kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

2 saatte hazırlanan bisküvili mozaik pasta 5 dakikada pişer.

Bisküvili mozaik pasta tarifinin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi kolay olan bisküvili mozaik pasta tarifinin kalorisi 330,7.

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Bisküvili mozaik pasta yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Bisküvili mozaik pasta için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 15,5 lira.

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