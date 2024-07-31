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Hayat

Bizim Yunus’un eserinin izinde

Araştırmacı yazar Yusuf Yıldırım, Yunus Emre’nin fikir dünyasını ele alan “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu” kitabını Duru Gıda’nın katkılarıyla çıkardı.

04:00 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 02:24 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yunus Emre’nin en eski Divân nüshasını gün yüzüne çıkaran Yıldırım, yeni eserini bu çalışmanın devamı niteliğinde hazırladı. Eser, Risâletü’n-Nushiyye’nin derinlikli ve ayrıntılı incelemesini ortaya koyan tek eser olma özelliğini taşıyor. Yıldırım çalışmaya ilişkin “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu, 2008’den bu yana üzerinde çalıştığım, Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’nde gelinen son nokta. Kitap, Risâletü’n-Nushiyye’yi enine boyuna açıklayan, bütüncül, kapsamlı, ayrıntılı ve derinlemesine ele alan tek eserdir” dedi.

Yusuf Yıldırım
Troya Savaşı'nın izleri aranıyor: 5 bin 600 yıllık medeniyet

Çanakkale merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde yer alan 5 bin 600 yıllık medeniyete ev sahipliği yapan Troya Savaşları'nın yaşandığı Troya Ören Yeri'nde devam eden 2024 yılı kazı çalışmalarında Troya Savaşı'nın izleri aranıyor. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve Troya Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aslan, "Son Tunç Çağı bir giriş ve kent meydanı gibi bir alanı kazıyoruz. Hiç kuşkusuz burada önemli sürpriz buluntulara önümüzdeki haftalarda rastlayacağız. Buradaki ana amacımızdan bir tanesi son Tunç Çağı ve Homeros Troya'sına ait ve belki de Troya Savaşı'na ait arkeolojik verilere ulaşmak" dedi.


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