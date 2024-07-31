Bizim Yunus’un eserinin izinde

Yunus Emre’nin en eski Divân nüshasını gün yüzüne çıkaran Yıldırım, yeni eserini bu çalışmanın devamı niteliğinde hazırladı. Eser, Risâletü’n-Nushiyye’nin derinlikli ve ayrıntılı incelemesini ortaya koyan tek eser olma özelliğini taşıyor. Yıldırım çalışmaya ilişkin “Sözüm Kendözüme Risâletü’n-Nushiyye’nin Yorumu, 2008’den bu yana üzerinde çalıştığım, Yunus Emre’nin Risâletü’n-Nushiyyesi’nde gelinen son nokta. Kitap, Risâletü’n-Nushiyye’yi enine boyuna açıklayan, bütüncül, kapsamlı, ayrıntılı ve derinlemesine ele alan tek eserdir” dedi.
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