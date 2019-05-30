Blaundus Antik Kenti'nde kazı çalışmaları yeniden başlıyor

Makedonya kralı Büyük İskender tarafından kurulduğu bilinen, tarihi M.Ö.3'üncü yüzyıla dayanan Blaundus Antik Kenti'ndeki kale, tiyatro, stadyum ve kaya mezarlarının ortaya çıkartılması için geçen yıl başlayan kazı çalışmalarına bu yıl kaldığı yerden devam edileceği açıklandı.

Uşak'a 40 kilometre, Ulubey ilçesine ise 8 kilometre mesafedeki antik kentin bulunduğu bölgenin kazı çalışmalarının başlamasıyla birinci derece sit alanı ilan edildiğini hatırlatan Ulubey Kaymakamı Onur Özaydın, şu şekilde açıklama yaptı:

"Geçen yıl Blaundus'taki kazı çalışmaları 1 ay sürmüştü. Önümüzdeki günlerde kazılara kaldığı yerden devam edilecek. Antik kentin yolunun asfaltlanması ve profesyonel anlamda bir kazı evinin kurulması için çalışmalar yapılacak. Ayrıca, daha önce yapılan kazı çalışmasında gün yüzüne çıkartılan alanların çevrilip, müze haline getirilmesi ile ilgili valiliğimiz tarafından gerekli projelendirmeler de yapıldı."

Kazı yapılan kısım kapalı olacak

Blaundus Antik Kenti'nin günün her saati ziyaretçilere açık olduğuna dikkati çeken Kaymakam Özaydın, "Kazı çalışmalarına başlanıldığında bu devam edecek. Sadece kazı yapılan kısım ziyarete kapalı olacak" diye konuştu.

Antik kentteki kaçak kazı çalışmalarına karşı yoğun mücadele verdiklerini de vurgulayan Özaydın, "Kaçak kazı yapanlara karşı köylerde yaşayan vatandaşlarımızı bilgilendirme çalışması yürütüyoruz. Ayrıca antik kenti güvenlik kameraları ile 24 saat takip ediyoruz" dedi.

Blaundus Antik Kenti'nin M.Ö. 3'üncü yüzyılda Makedonya kralı Büyük İskender'in Anadolu seferine çıktığı süreçte kralın komutanı Blaundus tarafından kurulduğu, dönem içerisinde ise Romalılar, Frigyalılar ve Bergama Krallığı'nın himayesine girdiği biliniyor.

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