Böceklerle dans eden kadın

Geçtiğimiz günlerde iki günlüğüne gittiğim Konya’da gezilecek yerler listesinde yer alan Kelebekler Vadisi’ni de ziyaret ettim. Dünyadan pek çok türün yer aldığı bu kelebek bahçesini benimle birlikte gezenler rengarenk kelebeklerin dansına şahitlik edip onlarla fotoğraf çektirme yarışına girdi. Gruba ayak uydursam da kelebeklerle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı bu bahçede yeterince vakit geçiremediğim için içten içe üzüldüm. Tam da bu yolculuktan döndüğümde Böcekleri Seven Kadın romanıyla karşılaştım. Finli yazar Selja Ahava’nın kaleme aldığı kitap, larvanın tırtıla tırtılın kelebeğe evrilmesi üzerinden kendi özgürlüğünün peşinden koşan Maria’nın hikayesini anlatıyor. 1600’lü yıllardan bugüne uzanan bu masalsı roman, böcek araştırmalarına önemli katkı sunan Alman böcek bilimci Maria Sibylla Merian’in gerçek hayat hikayesinden ilham alıyor.

Böcekleri Seven Kadın’ın kahramanı Maria, 1600’lü yıllarda dünyaya gelmiş ve çocukluğundan beri resimle ve böceklerle iç içe yaşamış biri olarak karşımıza çıkıyor. Maria’nın böceklere olan tutkusu ailesi ve çevresi tarafından şiddetli bir şekilde kınansa da genç kız kıyıda köşede böcekleri gözlemeye ve onların resimlerini çizip gizli çekmecelerde saklamaya devam ediyor. Yaratılan tüm canlıların Tanrının yansımaları olduğunu düşünen Maria, resme ve böceklere olan tutkusunu kitap boyunca farklı şekillerde ifade ediyor;

“Yaratılış Kitabı’nın bize söylediği gibi, Tanrı bize her şeyin yolunda olduğu güzel bir dünya verdi. “Tanrı yarattıklarına baktı ve her şeyin çok iyi olduğunu gördü.” Bu sözlerden mutluluk duyuyorum, kalbim Tanrı’yı sevdiği gibi böcekleri de seviyor. Böcek resmi yaparken Tanrı’yı düşünüyorum, bir kelebeğin kanatlarını incelediğimde Tanrı benimle konuşuyor. Tembel bir arkadaş, kararsız bir kadın olsam da resim yapabilirim. Ve kalemim şükranla dolu.”

“Böceklerin zamanı tek tip değildir. Yusufçuk larvası yıllarca göletin dibinde yaşar, ancak kanatlarını açtıktan sonra ömrü yalnızca bir an sürer… Böcek yaşamının bu son aşaması olan kelebek ve uğur böceğine odaklandıklarında insanları her zaman anlaşılmaz bulmuşumdur, aslında yaşamın çoğu bir larva olarak gerçekleşir. Şaşırtıcı olan her şey, kanatlardan önceki zamanda saklıdır. Ama belki de yanılmıştım. Belki de bir şeyin değeri ve önemi süresiyle ölçülemez. Belki de hayat bu kısa uçuşa doğru bir yolculuktur.”