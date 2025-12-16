Yeni Şafak
Bolu'da otomobilde zulalanmış uyuşturucuya 2 gözaltı

Bolu'da otomobilde zulalanmış uyuşturucuya 2 gözaltı

YAPILAN ARAMADA 450 GRAM BONZAİ, 4,7 GRAM METAMFETAMİN İLE 2 ADET UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ
YAPILAN ARAMADA 450 GRAM BONZAİ, 4,7 GRAM METAMFETAMİN İLE 2 ADET UYUŞTURUCU KULLANMA APARATI ELE GEÇİRİLDİ

Bolu’da bir otomobilde zulalanmış uyuşturucuyla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.



Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından durdurulan bir otomobilde yapılan aramada; 450 gram bonzai, 4,7 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

