Boykot ateşkeste de devam etmeli

İstanbul Gedik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Selim Sezer, BDS destekçisi ve uzun yıllardır Osmanlı ve Orta Doğu tarihi, siyaset bilimi, toplumsal dönüşümler ve uluslararası ilişkiler alanlarında çalışmalar yapıyor. 2024 yılı sonuna kadar büyük-küçük elli binden fazla İsrailli işletmenin kapanmak zorunda kaldığını ifade eden Sezer, soykırım savaşının tüm boyutlarıyla birlikte İsrail ekonomisini 50 milyar dolardan fazla zarara uğrattığını açıklıyor. Eğitimini Filistin, Almanya ve Türkiye’de tamamlayan Dr. Fadi Zatari, 2021 yılından beri İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında öğretim üyeliği yapıyor. Akademik yayınları Journal of Middle Eastern Studies, Insight Turkey, Journal of Islamic Thought and Civilization, Dîvân ve Alternatives: Global, Local, Political gibi dergilerde yayımlanıyor. Terör devleti İsrail’in hem ekonomik hem de siyasi anlamda baskı altında olduğunu anlatan Zatari, İsrail’in gerçek yüzünü görünce tüm dünyada boykotun belirgin şekilde arttığının altını çiziyor. Mardin Artuklu Üniversitesi’nde doktor öğretim üyeliği ve Dimension Center for Strategic Studies’de Akademik Koordinatör olarak görev yapan Dr. Mehmet Rakipoğlu ise Türkiye’deki kadar kapsamlı bir boyuta başka hiçbir ülkede rastlamadığını ifade ediyor. Rakipoğlu, boykotun bir yaşam biçimi olduğunu söylüyor. “Boykot Dedektifi olarak her çağrının etkisini düzenli olarak analiz ediyoruz. Bu analizleri yapmak için sosyal medya etkileşimleri, bağımsız haberler ve marka raporlarını yakından takip ediyoruz” diyen Boykot Dedektifi, boykot çağrıları sonrası ürün satışlarında ciddi düşüşler olduğuna dikkat çekiyor.