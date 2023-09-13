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Hayat

Bozok Festivali’ne Evren ve Zaim imzası

25-28 Ekim 2023 tarihlerinde Yozgat’ta yapılacak olan 2.Uluslararası Bozok Film Festivalinin jürisi belli oldu. Festivalin danışmanlığını Türk Sinema Tarihçisi Burçak Evren yaparken jüri başkanlığını Yönetmen Derviş Zaim üstleniyor.

10:53 . 13/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Festival danışmanı Türk Sinema Tarihçisi Burçak Evren, jüri başkanı Yönetmen Derviş Zaim.

Festival danışmanı Türk Sinema Tarihçisi Burçak Evren, jüri başkanı Yönetmen Derviş Zaim.

Jüri üyeliklerinde ise Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Senarist Hilal Çelenk, Şair ve Yazar Faysal Soysal, Müzisyen Aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçi ve Oyuncu Ali Burak Ceylan yer alıyor. Direktörlüğünü Batuhan Kalaycı’nın yaptığı festival kapsamında bu yıl toplamda 66.000 TL para ödülü takdim edilecek. Festivaldeki yarışma kategorileri ise En İyi Ulusal Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Belgesel Film olarak belirlendi.

#Bozok Festivali
#Yozgat
#Burçak Evren
#Derviş Zaim
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