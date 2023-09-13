Bozok Festivali’ne Evren ve Zaim imzası

Jüri üyeliklerinde ise Görüntü Yönetmeni Gökhan Tiryaki, Oyuncu İpek Tuzcuoğlu, Senarist Hilal Çelenk, Şair ve Yazar Faysal Soysal, Müzisyen Aranjör Tarık Abdurrahman Tarıkçi ve Oyuncu Ali Burak Ceylan yer alıyor. Direktörlüğünü Batuhan Kalaycı’nın yaptığı festival kapsamında bu yıl toplamda 66.000 TL para ödülü takdim edilecek. Festivaldeki yarışma kategorileri ise En İyi Ulusal Film, En İyi Uluslararası Film, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Belgesel Film olarak belirlendi.