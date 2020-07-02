Evinde beslediği Labrador cinsi iki köpek ikiz bebekleri parçaladı
Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı. 26 günlük ikiz bebekler, Labrador cinsi köpeğin evdeki saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik bebekler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Brezilya’nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin annesi 29 yaşındaki Elaine Novais’in komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği öğrenildi.
Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.
9 yıldır bebek sahibi olmaya çalışıyorlardı
Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi’ne kaldırılmadan önce Novais’in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları belirtilirken aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.