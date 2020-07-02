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Hayat Evinde beslediği Labrador cinsi iki köpek ikiz bebekleri parçaladı
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Brezilya'da korkunç köpek saldırısı! İkiz bebekleri öldürdü

Evinde beslediği Labrador cinsi iki köpek ikiz bebekleri parçaladı

Brezilya'da korkunç bir olay yaşandı. 26 günlük ikiz bebekler, Labrador cinsi köpeğin evdeki saldırısı sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan minik bebekler tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Minin bebekler kurtarılamadı.
Minin bebekler kurtarılamadı.

Brezilya’nın Piripa bölgesinde 26 günlük ikiz bebekler, evdeki Labrador cinsi köpek tarafından öldürüldü. Köpek saldırısının Anne ve Analú adlı ikiz bebeklerin annesi 29 yaşındaki Elaine Novais’in komşusuyla konuştuğu sırada gerçekleştiği öğrenildi.

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İzmir'de köpeğin küçük kıza saldırma anı kameraya yansıdı
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir köpeğin 6 yaşındaki kız çocuğuna ve olaya müdahale eden esnafa saldırma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi. Köpeğin çocuğun peşinden koştuğunu gören çevredeki esnaf, kızı kurtarmak için müdahale etti. Esnafın müdahalesi sonucu kız çocuğu köpeğin saldırısından küçük sıyrıklarla kurtuldu, olayda 2 esnaf köpek ısırması sonucu yaralandı. Küçük çocuk ve esnaflar, Kemalpaşa Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Köpek ise çevredekilerce kontrol altına alındıktan sonra olay yerine çağrılan Kemalpaşa Belediyesi ekipleri tarafından barınağa götürüldü. Hayvanın sahibine ulaşılamazken veteriner hekimler köpeği gözlem altına aldı.


  • Novais'in evden gelen ağlama seslerinin ardından içeriye giderek bebeklerini kurtarmaya çalıştığı belirtildi.

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9 yıldır bebek sahibi olmaya çalışıyorlardı

Maria Pedreira Barbosa Municipal Hastanesi’ne kaldırılmadan önce Novais’in hemşire arkadaşı tarafından ilk müdahalenin yapıldığı bebekler, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Köpeğin kıskançlık sonucu bebeklere saldırmış olabileceği belirtilirken polisler konuyu araştırıyor.Elaine ve Regis Novais çiftinin yaklaşık 9 yıldır bebek sahibi olmaya çalıştıkları belirtilirken aile yakını tarafından köpeğin normalde uysal olduğu ifade edildi.

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