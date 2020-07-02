Evinde beslediği Labrador cinsi iki köpek ikiz bebekleri parçaladı

Tahta oturmak istemeyen Padişah: II. Süleyman

Osmanlı Devletinin yirminci padişahı olan II. Süleyman, kırk yıl boyunca bir odada ölüm korkusuyla yaşadı. Tahta geçirileceği zaman öldürüleceğini zannederek tutulduğu odadan çıkmak istemese de dört yıl kadar iktidarda kaldı. 1691 yılında da 'nasıl olsa gidicidir' diye eceliyle ölmesine müsaade edildi. Peki, II. Süleyman kimdir ve nasıl bir padişahtı?







