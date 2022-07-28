Hayat Bu kitaplar üçüncü boyuta açılıyor
KÜLTÜR SANAT

Bu kitaplar üçüncü boyuta açılıyor

Mimar, tasarımcı ve sanatçı Yusuke Oono, “360° Book” serisiyle sanat eserine dönüşen kitaplar yapıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bu kitaplar üçüncü boyuta açılıyor
360° Book

Mimar, tasarımcı ve sanatçı Yusuke Oono, “360° Book” serisiyle sanat eserine dönüşen kitaplar yapıyor. Pop-up kitap olarak nitelenen eser, panoramik manzaralardan oluşuyor. Sanatçı kitaplara yorumunu katarak farklı bir form kazandırıyor. Üç boyutlu kitap sayfaları, açıldıkça genişliyor. Her bir parça için ayrı baskı süreçleri gereken kitap, büyük bir titizlikle oluşturuluyor. Seri halinde yayında olan kitabın isimleri şu şekilde: Fuji Dağı, Dünya ve Ay, Hokusai Serçe Dansı, Pamuk Prenses ve Karlı Dünya. 1983 yılında Almanya’da doğan Oono, iç mekan ürün tasarımı ve yerleştirme sanatı gibi farklı kulvarlarda da aktif olarak çalışma yapıyor.

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