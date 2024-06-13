Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.
Kuvvetli rüzgâr uyarısı
Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.
Bölgelerimizde hava
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE 22°C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 18°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 26°C, 43°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 22°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 27°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 19°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ 16°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 17°C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİNOP 22°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 20°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 22°C, 29°C
Az bulutlu
TRABZON 22°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
Parçalı ve az bulutlu, Iğdır ve Hakkari ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 10°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS 9°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA 18°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 12°C, 25°C
Öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 21°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 22°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 27°C, 40°C
Az bulutlu ve açık