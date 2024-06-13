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Meteoroloji uyardı: Hava sıcaklığı artacak

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; ülke genelinde hava sıcaklıkları artarak mevsim normalleri üzerinde seyretmeyi sürdürüyor.

09:15 - 13/06/2024 Perşembe
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Hava raporu
Hava raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli ve Hakkâri çevreleri ile Van’ın doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


Hava sıcaklığının artışını sürdürerek ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.


Kuvvetli rüzgâr uyarısı


Rüzgârın, İç Ege ve Göller Yöresinde batı ve kuzeybatıdan kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerekmektedir.



Bölgelerimizde hava


MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.


EDİRNE 22°C, 37°C


Parçalı ve az bulutlu


İSTANBUL 23°C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


KIRKLARELİ 21°C, 35°C


Parçalı ve az bulutlu


KOCAELİ 23°C, 39°C


Parçalı ve az bulutlu


EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Ege'nin iç kesimlerinde kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi bekleniyor.


A.KARAHİSAR 18°C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu


DENİZLİ 26°C, 43°C


Parçalı ve az bulutlu


İZMİR 25°C, 40°C


Az bulutlu ve açık


MUĞLA 25°C, 41°C


Az bulutlu ve açık


AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ADANA 22°C, 38°C


Parçalı ve az bulutlu


ANTALYA 27°C, 33°C


Az bulutlu ve açık


HATAY 23°C, 32°C


Parçalı ve az bulutlu


ISPARTA 21°C, 38°C


Parçalı ve az bulutlu


İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


ANKARA 19°C, 35°C


Parçalı ve az bulutlu


ESKİŞEHİR 20°C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu


KAYSERİ 16°C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu


KONYA 20°C, 36°C


Parçalı ve az bulutlu


BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


BOLU 17°C, 34°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


DÜZCE 20°C, 38°C


Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu


SİNOP 22°C, 29°C


Az bulutlu ve açık


ZONGULDAK 22°C, 30°C


Az bulutlu ve açık


ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.


AMASYA 20°C, 38°C


Parçalı ve az bulutlu


ARTVİN 18°C, 30°C


Parçalı ve az bulutlu


SAMSUN 22°C, 29°C


Az bulutlu


TRABZON 22°C, 28°C


Parçalı ve az bulutlu


DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Iğdır ve Hakkari ile Ağrı'nın güney, Van'ın doğu çevrelerinin kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.


ERZURUM 10°C, 26°C


Parçalı ve az bulutlu


KARS 9°C, 24°C


Parçalı ve az bulutlu


MALATYA 18°C, 35°C


Parçalı ve az bulutlu


VAN 12°C, 25°C


Öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yer yer çok bulutlu kısa süreli-yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı


GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.


DİYARBAKIR 21°C, 39°C


Az bulutlu ve açık


GAZİANTEP 23°C, 38°C


Az bulutlu ve açık


SİİRT 22°C, 36°C


Az bulutlu ve açık


ŞANLIURFA 27°C, 40°C


Az bulutlu ve açık





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#Meteoroloji
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