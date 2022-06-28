Hayat Büke AKMde sahne alacak
KÜLTÜR SANAT

Büke AKM’de sahne alacak

Ödüllü piyanistlerimizden Burçin Büke, özel bir resitalle yarın akşam Atatürk Kültür Merkezinde seyirci karşısına çıkacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Büke AKM’de sahne alacak
Burçin Büke

Ödüllü piyanistlerimizden Burçin Büke, özel bir resitalle yarın akşam Atatürk Kültür Merkezinde seyirci karşısına çıkacak. Sanatçı, piyano repertuvarının sevilen ve klasikleşmiş eserlerini AKM Çok Amaçlı Salon’da yorumlayacak. 45 dakikalık performansında Büke, Chopin ve Albeniz’in sevilen eserlerini ve George Gershwin’den eşsiz parçaları dinleyiciyle buluşturacak. Büke, kendi bestesi olan “Sarı Çocuk” ve “Foça Tangosu”nu da resital repertuvarına dahil edecek. Konser programı ise şöyle: F. Chopin Scherzo Op.31 No:2, F. Chopin, Fantaisie Impromptu Op.66, F. Chopin, Nocturne Op. Posth., B. Büke, Foça Tangosu,B. Büke, Sarı Çocuk, I. Albeniz, Asturias G. Gershwin ve Rhapsody in blue. Konser biletleri ise biletinial.com’da.

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