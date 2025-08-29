Yeni Şafak
Burnundaki kılı koparan kadın hayatının şokunu yaşadı: Burun kılı koparmanın tehlikesi

11:0029/08/2025, Cuma
Uzmanlara göre burun kılları, sadece estetik değil; aynı zamanda sağlığımız için önemli bir görev üstleniyor.
Burnundaki kıllar göründüğü için hepsine ağda yaptıran kadın, kısa bir süre sonra fenalaşarak yere yığıldı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olay, ciddi sağlık riskleri taşıdığını bir kez daha gözler önüne serdi. Uzmanlardan açıklama geldi.

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, burun kılı ağdasının güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, burun kılı ağdası yaptırdıktan kısa bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan bir kadın yer alıyor. Estetik kaygılarla tercih edilen bu uygulamanın ardından yaşanan olay, uzmanları da harekete geçirdi.


SAĞLIĞINIZI SAKIN RİSKE ATMAYIN!

Uzmanlara göre burun kılları, sadece estetik değil; aynı zamanda sağlığımız için önemli bir görev üstleniyor. Bu kıllar, burundan giren toz, bakteri ve zararlı partikülleri filtreleyerek solunum yollarını koruyor. Kılların alınması ise bu doğal savunma mekanizmasının zayıflamasına neden oluyor.

Kulak Burun Boğaz uzmanları, burun kılı ağdasının yalnızca estetik değil, aynı zamanda sağlık açısından da riskli olduğunu belirtiyor.


Ağda işlemi sonrası oluşabilecek başlıca yan etkiler arasında:

Enfeksiyonlar

Batık kıllar

Yanıklar ve tahriş

Şişlik


Bayılma ve tansiyon düşmesi, gibi ciddi komplikasyonlar yer alıyor.

Uzmanlardan uyarı: Dışarı taşan kıllar dışında müdahale etmeyin.

Uzmanlar, burun kıllarının tamamen alınmaması gerektiğini, yalnızca burun dışından görünen fazla kılların hijyenik şekilde kısaltılmasının daha güvenli olduğunu vurguluyor.

