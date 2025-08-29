Burnundaki kılı koparan kadın hayatının şokunu yaşadı: Burun kılı koparmanın tehlikesi

Sosyal medyada hızla yayılan bir video, burun kılı ağdasının güvenliğini yeniden gündeme taşıdı. Görüntülerde, burun kılı ağdası yaptırdıktan kısa bir süre sonra fenalaşarak yere yığılan bir kadın yer alıyor. Estetik kaygılarla tercih edilen bu uygulamanın ardından yaşanan olay, uzmanları da harekete geçirdi.

Uzmanlara göre burun kılları, sadece estetik değil; aynı zamanda sağlığımız için önemli bir görev üstleniyor. Bu kıllar, burundan giren toz, bakteri ve zararlı partikülleri filtreleyerek solunum yollarını koruyor. Kılların alınması ise bu doğal savunma mekanizmasının zayıflamasına neden oluyor.