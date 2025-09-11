Yeni Şafak
Büyükkılıç'tan 10 bin öğrenciye 42 milyon TL'lik kırtasiye ve beslenme desteği

15:1611/09/2025, Perşembe
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç.
Öğrenci ve genç dostu Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırtasiye ve beslenme desteği projesinde ders zili çalmadan ödemeler tek seferde ailelerin hesaplarına aktarıldı. Büyükkılıç’ın anlamlı projesi ile 5 bin 837 ailenin ve 10 bin 586 öğrencinin yüzü güldü.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 eğitim öğretim yılı öncesinde öğrencilere yönelik 4 bin TL’lik kırtasiye ve beslenme desteği kapsamında 5 bin 837 ailenin 10 bin 586 öğrencisi için toplamda TL’lik ödemeyi yaparak aileler ve öğrencilerin yüzünü güldürdü.


Öğrenci ve genç dostu hizmetleri ile gönüllere dokunarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden Genç Dostu Ödülü’nü alan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eğitime ve öğrencilere güçlü desteğini sürdürüyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz eğitim-öğretim yıllarında kırtasiye desteği olarak hayata geçirilen proje, 2025-2026 eğitim öğretim yılında Büyükkılıç’ın talimatlarıyla ‘beslenmem çantamda, belediyem yanımda’ sloganı ile beslenme ve kırtasiye desteği olarak uygulandı.

İhtiyaç sahibi ailelerin her bir çocuğu için 4 bin TL’lik kırtasiye ve beslenme desteğini kapsayan projenin başvuruları 1-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınırken yapılan değerlendirmelerin ardından ödemeler ailelerin hesaplarına aktarıldı.

Eğitime ve öğrenime hep destek, tam destek anlayışı ile ailelerin ve öğrencilerim daima yanında olan Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Kırtasiye-Beslenme Desteği çerçevesinde 5 bin 837 ailenin 10 bin 586 öğrencisi için toplamda 42 milyon 344 bin TL’lik ödeme yaptı.

2 Eylül tarihinde tek seferde ailelerin hesabına aktarılan her bir öğrenci için 4 bin TL’lik kırtasiye ve beslenme desteği ihtiyaç sahibi ailelerin yüzünü güldürürken, veliler anlamlı proje için Alo 153 İletişim Merkezi vasıtasıyla Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkürlerini ilettiler.


