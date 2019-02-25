Hayat Çakıl taşlarına minyatür tablolar
KÜLTÜR SANAT

​Çakıl taşlarına minyatür tablolar

Çakıl taşlarına minyatür tablolar

Elazığ'da, esnaf Selçuk Şamlıoğulları'nın Munzur Çayı kenarından toplayıp tuval olarak kullandığı çakıl taşlarına yaptığı resimlerden oluşan sergi ilgi gördü.

Haber Merkezi AA
Esnaf Selçuk Şamlıoğulları çakıl taşlarına yaptığı minyatür tablolardan sergi açtı.
Esnaf Selçuk Şamlıoğulları çakıl taşlarına yaptığı minyatür tablolardan sergi açtı.

Selçuk Şamlıoğulları’nın 2,5-5 santimetre çaplarındaki çakıl taşlarına kentin tarihi ve turistik mekanları, manzara ve hayvan figürleri resmettiği 170’e yakın eserinin yer aldığı sergi bir otelde açıldı.

Şamlıoğulları, çakıl taşlarına minyatür tablo yapma fikrinin üniversite yıllarında ortaya çıktığını, zamanla bu konuda kendini geliştirerek profesyonel tablolar yapmaya başladığını belirtti. Tablolar için ihtiyaç duyduğu çakıl taşlarını zaman zaman gittiği Tunceli’de Munzur Çayı kenarından topladığını ifade eden Şamlıoğulları, şöyle konuştu:

  • "2009 yılından beri çakıl taşlarına yağlı boya resim yapıyorum. Büyük tabloları minyatürleştirip küçük çakıl taşları üzerine bazen mercekle, 5.0-10.0 fırçalarla, bazen tek tel fırçayla tablolar yapıyorum. Bununla alakalı ilk kişisel sergimi, Elazığ’da kendi memleketimde açmak istedim. Vatandaşlar, çok beğendiler. Sanat konusunda memleketimizdeki eksikliği bir nebze olsun gidermek konusunda faydamız olduğuna inanıyorum. Bu benim tutkum, bundan sonra da sergilerim devam edecek."

Munzur, Pülümür, Pertek, Harput, Eğik Minare...

Tablolarında yörenin tarihi ve turistik mekanlarını da tanıtmaya çalıştığını dile getiren Şamlıoğulları, "Genelde göl temasında Keban Baraj Gölü’nün Pertek kısmını ve Sivrice Gölü’nü görebilirsiniz. Dağların hepsi bozkır, ormanlık dağlar çok az var. Munzur ve Pülümür Çayı, Pertek Kalesi, Harput evleri, Eğik Minare, Harput Kalesi gibi değerlerimizi taşların üzerine resmediyorum" dedi.

Şamlıoğulları taşın yapısına göre tablolarında hayvan figürlerine de ağırlık verdiğini sözlerine ekledi.

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