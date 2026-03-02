Camiden Mekke’nin planı çıktı

Kütahya’daki Parmakören Camii’nde 2022 yılında yapılan restorasyon sırasında duvar oyuklarında bulunan 300’ü aşkın kâğıt parçası, Ankara’daki konservasyon laboratuvarında 2,5 yıl süren titiz bir çalışma sonucunda bir araya getirildi. Puzzle parçaları gibi özenle birleştirilen eserlerin, Osmanlı minyatür sanatıyla işlenmiş 18. veya 19. yüzyıla ait Mekke şehir planı olduğu belirlendi.

300’Ü AŞKIN PARÇA

Parmakören Camisi’nde yürütülen restorasyon çalışmaları sırasında duvar kovuğunda iç içe geçmiş ve parçalanmış kağıtlar keşfedildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Ankara Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı’na gönderilen 300’ü aşkın parça, uzman ekipler tarafından incelemeye alındı. İlk değerlendirmede, parçaların son derece kırılgan ve ciddi deformasyona uğramış olduğu tespit edildi.

MÜZEDE SERGİLENECEK

Restoratörler, eserin zarar görmeden temizlenmesi, korunması ve birleştirilmesi için bilimsel konservasyon işlemleri uyguladı. Önce nem odasında nemlendirilen kağıt parçaları, yaklaşık 2,5 yıl süren çalışmayla puzzle parçaları gibi tek tek birleştirildi. Ortaya çıkan 4 büyük parçanın 18 ya da 19’uncu yüzyıla ait Mekke şehir planını tasvir ettiği belirlendi. Kâbe, camiler ve yerleşim yerlerinin tasvir edildiği ve Osmanlı minyatür sanatıyla işlenen rengarenk eserin yakın zamanda müzede sergilenmesi planlanıyor.

PUZZLE GİBİ BİRLEŞTİRDİK

Kâğıt restoratörü Deniz Haberal, “Eser dokunduğumuzda çıtır çıtır kırılıyordu. Nem odasında yavaş yavaş eseri düzleştirerek çalışmaya başladık. Ortaya çıkan parçalarda gördük ki bu eserler Kâbe ve Mekke'yi tasvir ediyor. Restorasyon sonrası belgelemelerini yaptık ve sonlandırdık” dedi.

AYNI USTANIN ESERİ OLABİLİR