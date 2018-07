Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Sapanca ilçesinde trafik kazası geçiren tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Can Gürzap'ın sağlık durumuna ilişkin, "İlk aşamada kafa ve göğüs travması değerlendirmesi var. Yapılan tetkikler sonucu durumu netleşecek" dedi.

Haber Merkezi 23 Temmuz 2018, 00:31 Son Güncelleme: 23 Temmuz 2018, 00:35 AA