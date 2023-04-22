Cannes afişi paylaşıldı

Jack Garofalo’nun 1968’de La Chamade filmin setinde çektiği fotoğraf afişi oluşturuyor. Film setindeki başrol oyuncusu Catherine Deneuve fotoğrafta yer alıyor. Festivalde bu yıl jüri başkanlığını Ruben Östlund yapacak. Wes Anderson, Todd Haynes, Wim Wenders, Hirokazu Kore-eda gibi isimlerin yanı sıra Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi Kuru Otlar Üstüne de Altın Palmiye için yarışacak.

42. kez perdelerini sinema severler için açan İstanbul Film Festivali ödül töreni geçtiğimiz gün yapıldı. Ulusal ve uluslararası kategorilerde toplam 59 film yarıştı. Uluslararası Altın Lale Ödülü’nü İranlı yönetmen Houman Seyyedi'nin "Üçüncü Dünya Savaşı" filmi kazanırken, Ulusal Yarışma'da "En İyi Film"e verilen Altın Lale Ödülü'nü Ayşe Polat'ın yönettiği "Kör Noktada" aldı. Festivalde ayrıca Fikret Reyhan'ın yönettiği "Cam Perde” "Jüri Özel Ödülü", "Ayna Ayna" filmiyle Belmin Söylemez "En İyi Yönetmen" ödülü, "Ayna Ayna"daki rolleriyle Manolya Maya, Şenay Aydın ve Laçin Ceylan’a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü, "Cam Perde" filmindeki performansıyla Alper Çankaya’ya "En İyi Erkek Oyuncu" ödülü, ödülünü "Kör Noktada" filminin senaristi Ayşe Polat "En İyi Senaryo" ödülü, kazandı. "Bir Tutam Karanfil" filmiyle Barış Aygen "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülü, "Kör Noktada" filmiyle Serhad Mutlu ve Jörg Volkmar "En İyi Kurgu" ödülü, "Iguana Tokyo" filmiyle Meral Efe Yurtseven ve Emre Yurtseven'e "En İyi Sanat Yönetmeni" ödülü verildi.