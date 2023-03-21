Caretta caretta 'Tuba' 8 milyon izlendi.

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı İztuzu Plajı'ndaki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma Rehabilitasyon Merkezi'nde (DEKAMER), caretta caretta türü deniz kaplumbağaları üzerinde araştırmalar yürütülüyor. Bölgede yaralı bulunan kaplumbağalar, merkezde tedavi edilip, tekrar denize bırakılıyor.

2019 yılında yaralı bulunan caretta caretta türü deniz kaplumbağasına da 'Tuba' adı verildi. DEKAMER'de tedavi edilen 25 ile 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen dişi, 'iribaş' cinsi deniz kaplumbağası, üzerine uydu takip cihazı takılarak, 28 Ağustos 2019'da İztuzu Plajı'ndan denize bırakıldı.

8 milyon görüntüleme aldı

Geçen sürede 'Tuba', 20 bin kilometre yol katederek, İyon Denizi açıklarına ulaştı. DEKAMER'de 'Tuba'nın rotasını gösteren 'Tuba Nerede? başlıklı harita ise 8 milyon görüntülenme aldı.

DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, 'Tuba'nın hem Türkiye'de hem de dünyada uzun rehabilitasyon süreci sonunda izlenen kaplumbağalar arasında yerini aldığını söyledi.











