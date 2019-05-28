Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Hayat Carettaların üreme alanındaki konsere Haluk Levent tepkisi
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AKTÜEL

Carettaların üreme alanındaki konsere Haluk Levent tepkisi

Mersin'de, Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olan sahil bölgesinde yapılacak PopFest 2019'a, Haluk Levent tepki gösterdi.

Haber Merkezi DHA
Haluk Levent
Haluk Levent

5-7 Haziran tarihleri arasında Mezitli ilçesindeki 100'üncü Yıl(Gümüşkum) Tabiat Parkı'nda gerçekleştirilecek olan Mersin PopFest 2019'da Aleyna Tilki, Simge, Hande Yener, Demet Akalın, Murat Dalkılıç ve Fettan Can gibi birçok ünlü popçu sahne alacak.

Ancak bölgenin Caretta Caretta ve yeşil deniz kaplumbağalarının yumurtlama alanı olması nedeni ile organizasyona tepkiler dinmiyor. CHP Milletvekili Alpay Antmen tarafından TBMM gündemine de taşınan organizasyona rock müzik sanatçısı Haluk Levent de sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Caretta Carettaların yumurtlama alanları.

Duyarsız kalmamalarını istiyor

Levent'in, 'Caretta Carettalar için o bölgede yıllarca yürüyüş yaptık. Mersin İdare Mahkemesi'ne başvurduk. Soda fabrikasına arıtma tesisi kurdurduk. Şimdi bu festival yapılmasın demiyorum ama bir yol bulunsun, o alanlar tahrip edilmesin' şeklindeki paylaşımı binlerce beğeni aldı. Ünlü rockçı, sahne alacak sanatçıların da konuya duyarsız kalmamasını istedi.

Millet bahçesinde kültür mirası örnekleri sergilenecek
HAYAT
Millet bahçesinde kültür mirası örnekleri sergilenecek

Yıpranmış Türk bayraklarını kaymakamlığa teslim etti
HAYAT
Yıpranmış Türk bayraklarını kaymakamlığa teslim etti

Leyleğin yavru nöbeti
HAYAT
Leyleğin yavru nöbeti


Pençe için ilk mesaj

'Pençe' için ilk mesaj

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hakurk operasyonu mesajı.
Hakurka pençeKandile uzanabilir

Hakurk'a 'pençe'
Kandil'e uzanabilir

​Terör ve Güvenlik Uzmanı Ağar, operasyonu değerlendirdi.
Karar 20 Haziranda

Karar 20 Haziran'da

Genelkurmay çatı davasında karar günü belli oldu.
İşte Başbuğ ve MİT operasyonunun perde arkası

İşte Başbuğ ve MİT  operasyonunun perde arkası
TBMM'de<br> yeni dönem

TBMM'de
yeni dönem

Sistem sayesinde her şey anında ekrana düşecek.
Genel grev

Genel grev

Ordu, 11 Nisan'da yönetime el koymuştu.
PKK hedefleri <br>böyle vuruluyor

PKK hedefleri
böyle vuruluyor

'Pençe operasyonu'na karadan da destek veriliyor.

Kara ve hava harekatı başladı

Kara ve hava harekatı başladı

​Atak destekli operasyonda komandolar sınırdan içeri girdi.

Vahşette<br>yeni detaylar

Vahşette
yeni detaylar

​Ekipler, arama çalışmalarını yeniden başlattı.

VAR'sız <br>puan durumu

VAR'sız
puan durumu

'VAR' olmasaydı küme düşen takım değişecekti.
Pazarlık maratonu

Pazarlık maratonu

Avrupa Birliği'nin başkanları için süreç başladı.
Acele edin<br>dolmak üzere

Acele edin
dolmak üzere

​9 günlük bayram tatilinde büyük ilgi görecek.
S-400'ler için<br>ikinci alternatif

S-400'ler için
ikinci alternatif

​Ankara'da askeri heyet ikinci nokta için de çalışma yaptı.
Anne iliği tutmadı

Anne iliği tutmadı

​Öykü Arin için yüzde yüz uyumlu donör aranıyor.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.