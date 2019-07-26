Hayat Çayırolukda Kültür Festivali
KÜLTÜR SANAT

Çayıroluk'da Kültür Festivali

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çayıroluk köyünde düzenlenen Kültür Festivali, renkli görüntülere sahne oldu.

Haber Merkezi IHA
Festivalde birçok kadın da yöresel kıyafetleriyle Emel Örgün'ün türküleri ile yöre oyunları oynadılar.
Festivalde birçok kadın da yöresel kıyafetleriyle Emel Örgün'ün türküleri ile yöre oyunları oynadılar.

Bu yıl 10.'su düzenlenen Çayıroluk Kültür Festivali etkinliğine Tavşanlı Kaymakamı Yüksel Kara ve çevre il ve ilçelerden de katılım oldu.

Muhtar ve köylü işbirliği ile yapılan Çayıroluk Köyü Kültür Festivali'nde köy kadınları gözleme ve ayran ikramında bulundular. Birçok kadın da yöresel kıyafetleriyle Emel Örgün'ün türküleri ile yöre oyunları oynadılar. Mustafa Oruç ise yöre türküleri ile birbirinden eşsiz güzellikteki eserlerini seslendirdi.

Köy Muhtarı Mustafa Dinç, 15 haneli, 40 nüfuslu köyde 10 yıldan bu yana böyle bir organizasyon yapmakla büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Dinç, "Birliktelik etkinliği düzenledik, çevre il ve ilçelerden de gelen misafirlerimiz oldu. Davetimize gelen başta kaymakamımız Yüksel Kara olmak üzere herkese teşekkür ederim" dedi.

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