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Hayat Cem Adriandan Yunus Emre yorumu
KÜLTÜR SANAT

Cem Adrian’dan Yunus Emre yorumu

Söz yazarı ve yorumcu Cem Adrian, Türk şiirinin öncü isimlerinden mutasavvıf Yunus Emre’nin “Bana Seni Gerek Seni” şiirini besteleyip, seslendirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cem Adrian’dan Yunus Emre yorumu
Cem Adrian

Söz yazarı ve yorumcu Cem Adrian, Türk şiirinin öncü isimlerinden mutasavvıf Yunus Emre’nin “Bana Seni Gerek Seni” şiirini besteleyip, seslendirdi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından geçen yıl düzenlenen “Yunus Emre Anma Yılı” projelerinin devamı olan çalışma, enstitünün sosyal medya hesaplarından sanatseverlerle paylaşıldı. Cem Adrian’ın uzun aradan sonra ilk kez rol aldığı ve yönetmenliğini üstlendiği klip, sanatçının YouTube kanalından yayınlandı. Eser, yakın zamanda tüm müzik platformlarında da dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

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