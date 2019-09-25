Hayat Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor
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​​Ceneviz Kalesi​​ yeni yüzüne kavuşuyor! Ceneviz Kalesi nerede bulunuyor?

Ceneviz Kalesi yeni yüzüne kavuşuyor

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen kalede 2 yıldır yürütülen restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla bölge tarihinin gün ışığına çıkarılması ve turizmin canlandırılması amaçlanıyor.

Haber Merkezi AA
Ceneviz Kalesi
Ceneviz Kalesi

Cenevizliler tarafından Karadeniz'den geçen ticari gemilerin güvenliğinin sağlanması ve denetlenmesi amacıyla inşa edilen Ceneviz Kalesi'nde 2 yıl önce başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Ceneviz Kalesi'nde yapılan restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Turizmin canlandırılması amaçlanıyor

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan 8 asırlık Ceneviz Kalesi'nde, Kültür Bakanlığı koordinesinde yürütülen kazı çalışmalarıyla bölge tarihinin gün ışığına çıkarılması ve turizmin canlandırılması amaçlanıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, yaptığı açıklamada, kalede restorasyon, kazı ve çevre düzenleme çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Ceneviz Kalesi'nin kuş bakışı görüntüsü.

Akçakoca'ya hareket getirecek

Oluşturdukları son revize projenin de onay gördüğünü ve çalışmalara başlandığını anlatan Taştan, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Kurul kararına göre yeniden düzenlemesini yapıp, yıl sonuna kadar kulenin gezi yolları ve çevre düzenleme çalışmalarını bitirmiş olacağız. Ahşap korkuluklarımız, teraslarımız bitme aşamasında. Düzce'mizin incisi Akçakoca'ya güzel bir hareket getirecektir. Burası turistlerimizin gezip görebileceği, turistik zenginliklerden önemli bir yer olacaktır."

Taştan, restorasyon çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini ve çalışmaların ardından bölgeye gelen turist sayısında artış beklediklerini sözlerine ekledi.

Cenevizliler tarafından yapılan kale, denetim ve güvenlik amacıyla kullanılıyordu.

Yapılan ahşap korkuluklar ve teraslar bitme aşamasına geldi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Resul Taştan, Ceneviz Kalesi'nde devam eden çalışmalara ziyarette bulundu.

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