Hayat Çevre kirliliğine dikkati çekmek istedi Şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu
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Çevre kirliliğine dikkati çekmek istedi: Şehir çöplüğünde oyun parkı kurdu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, yaptığı farkındalık çalışması kapsamında, çöplükteki atık oyuncaklarla da oynadı. Kent merkezine 6 kilometre uzaktaki, Erzincan Belediyesine ait Katı Atık Çöp Depolama Alanı'na giden Kavukçu, burada atık malzemelerle salıncak ve kaydırak kurdu.

Haber Merkezi AA
Prof. Dr. Mehmet Kavukçu
Prof. Dr. Mehmet Kavukçu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, çevre kirliliğine dikkati çekmek amacıyla şehir çöplüğünde atık malzemelerle oyun parkı kurdu.

Mehmet Kavukçu, çevre kirliliği, atık oluşum ve israf konularında farkındalık oluşturmak amacıyla çalışma yaptı.

Kent merkezine 6 kilometre uzaktaki, Erzincan Belediyesine ait Katı Atık Çöp Depolama Alanı'na giden Kavukçu, burada atık malzemelerle salıncak ve kaydırak kurdu.

Bir süre alandaki atık oyuncaklarla da oynayan Kavukçu, çöplerin üzerine uzandı. Kavukçu'nun farkındalık çalışması, renkli görüntüler oluşturdu.

Prof. Dr. Kavukçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, şehir çöplüğünde bir sanatçı sorumluluğunda ve duyarlılığında performans sergilediğini söyledi.

Kavukçu, kurduğu oyun alanında oynadı

Atık çöpleri toplayarak oyun alanı oluşturduğunu belirten Kavukçu, şöyle konuştu:

"Doğayı, dünyayı atıkla çöplüğe çeviren zihniyet değişmedikçe, dünyamızın ve çocuklarımızın geleceği giderek yok olmakta. Ve bu yok oluştan kurtulamayacağız. Onun için kendi tüketimimize ilk başta birey olarak, sonra toplum ve tüm dünya olarak dikkat etmemiz, israfa ve savurganlığa kaçmadan ihtiyaçlarımız çerçevesinde tüketimi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yoksa burada da görüldüğü gibi büyük atık alanları, büyük çöplükler oluşmakta."

Prof. Dr. Mehmet Kavukçu

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