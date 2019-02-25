Hayat Cezaevinde çini yarışması
KÜLTÜR SANAT

Cezaevinde çini yarışması

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda, eğitim ve kültür faaliyetleri çerçevesinde Çini Atölyesinde çalışan hükümlü ve tutuklular arasında ''El sanatları çini yarışması'' düzenlendi.

Haber Merkezi IHA
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Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey ve Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Semih Hamedi, Kurum Müdürü Kasım Demiralp, 2. Müdürler Eğitim ve Psiko sosyal servisin başkanlığındaki etkinliğe kurumdaki hükümlü tutuklularının üretimini yapmış olduğu çini ürünleri yarışmasında jüri üyesi olarak UNESCO ve devlet Sanatçısı Türkiye’nin tanınan çini sanatçılarından Mehmet Koçer, Çini Sanatçıları Mehmet Yıldırım, Nida Olçar, İsmail Yiğit, İbrahim Kocaoğlu ve Fikret Aydoğdu görev aldı. Hükümlü ve tutukluların el emeği göz nuru ürünleri eğitim ve iyileştirme faaliyetlerinin tanıtımı amacıyla yapılan 'El sanatları çini yarışmasının açılışında konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, cezaevlerindeki atölyelerin hükümlü ve tutukluları meslek sahibi yaparak hayata kazandırdığını belirterek, şöyle konuştu:

  • ” İnfazın yanında aslında hükümlü kardeşlerimizin tekrar topluma kazandırılması, topluma uyum sağlamaları önem taşıyor. Hükümlü ve tutukluların çini atölyesinde üretmiş olduğu eserlerle Ceza infaz Kurumlarının insanların kapatıldığı kapalı bir kurumdan ziyade Kütahya’mızı, çinimizi tanıtma alanında büyük önem taşımaktadır. Kütahya Ceza infaz Kurumunda çini tekstil, kundura başta olmak üzere birçok işkolu bulunmaktadır. Bugün burada yapılan yarışmadaki eserler denizde bir damla misalidir. 300’ün üzerinde tutuklu ve hükümlünün çalıştığı her eser benim gözümde birincilik değerine sahiptir.”

Daha başarılı olmak için devam edecekler

Daha sonra söz alan Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Semih Hamedi, “ Geçen yıl ülkemizin değişik bölgelerinde fuarlar düzenlenmiştir. Yine bu yıl İş Yurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarları önümüzdeki aylarda İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Samsun, Adana, Konya illerinde de Fuarlar gerçekleştirilecektir. Adı geçen tüm bu illerde düzenlenen fuarları kurumumuz büyük bir memnuniyetle karşılamaktadır. Bu çalışmalarla, ilimizin olumlu yönde tanıtımı yapılmaktadır. Hükümlü ve tutukluların eğitimi ve rehabilitesi kapsamında kurumumuz sürekli çıtasını yükseltmektedir. Bundan sonrada daha da başarılı olmak için sergi, yarışma gibi organizasyonlar düzenleyerek, aynı zamanda hükümlü ve tutuklulara yönelik meslek diplomalarını almaya yönelik çalışmalar devam edecektir” diye konuştu.

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Yarışma sonrası hükümlü ve tutukluların yaptığı çini ürünleri jüri tarafından değerlendirerek dereceye girenlere ödülleri, Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Cezaevi Savcısı Semih Hamedi ve Kurum Müdürü Kasım Demiralp tarafından verildi. Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Kasım Demiralp katkılarından dolayı jüri üyelerine teşekkür plaketi verdi.

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