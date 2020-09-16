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Cezeri kimdir: Cezeri'nin buluşları nelerdir, ne zaman yaşamıştır?

İbni Rezzaz El Cezeri, 1136 yılında Şırnak'ın Cizre ilçesinde dünyaya geldi. İlk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri, eserlerindeki sırlar hala çözülememiş olan Leonardo Da Vinci'yi fikirleri ile etkiledi. Müslüman Alim Cezeri, sibernetiğin kurucusu olarak kabul edildi. Tatbikata çevrilmeyen her teknik ilim, doğru ile yanlış arasında kalır diyen Müslüman Alim Cezeri, robot ve matriks ustası olacak kadar fizik bilimine hakimdi. İşte "Cezeri kimdir? Cezeri'nin bulıuşları nelerdir, ne zaman yaşamıştır?" sorusunun yanıtları..

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Bilime yön veren Müslüman alimlerden biri de Cezeri idi. 1136 yılında Şırnak'ta dünyaya gelen Cezeri, yaptığı çalışmalarla bilimi ve modern teknolojiyi etkiledi.

  • Cezeri kimdir? Cezeri'nin buluşları nelerdir? Neden Türkiye'nin yeni uçan arabasına Cezeri'nin adı verildi? gibi sorular en çok araştırılan konuların başında geliyor.

CEZERİ KİMDİR?

Cizre'de dünyaya gelen Cezeri, ismini ise yaşadığı şehir olan Cizre'den almıştır. Asıl adı İsmail Ebul İz Bin Rezzaz olarak bilinen mucit isim, El-Cezeri lakabıyla anılmaya başlanmıştır.

Cezeri, 1136 yılında Cizre'nin Tor mahallesinde doğmuştur. Sibernetik alanın kurucusu kabul edilen,fizikçi, robot ve matrix ustası bilim insanı "İsmail Ebul İz Bin Rezzaz El-Cezeri" 1206'te Cizre'de öldü. Lakabını yaşadığı şehirden alan El Cezeri, öğrenimini Camia Medresesi'nde tamamlayarak, fizik ve mekanik alanlarında yoğunlaştı ve pek çok ilke ve buluşa imza attı. Batı literatüründe M.Ö. 300 yıllarında Yunan matematikçi Archytas tarafından buharla çalışan bir güvercin yapılmış olduğu belirtilse de, robotikle ilgili bilinen en eski yazılı kayıt, Cezeri'ye âittir.

CEZERİ'NİN HAYATI

Dünya bilim tarihi açısından bugünkü sibernetik ve robot biliminde çalışmalar yapan ilk bilim insanı olan Cezeri'nin yaptığı otomatik makineler günümüz mekanik ve sibernetik bilimlerinin temel taşlarını 84 oluşturmaktadır.

Cezeri'nin yaptığı bilimsel çalışmalar, modern bilimin temelini oluşturdu.

SUYU YUKARI TAŞIMAK İÇİN DÜZENEK TASARLAMIŞTI

12. yüzyılın sonları ve 13. yüzyılın başlarında Diyarbakır ve Cizre'de yaşayan bilgin el-Cezeri, büyük miktarlarda suyu yukarı taşımak amacıyla beş düzenek tasarlamıştı. Bu düzeneklerden üçü hayvan gücüyle çalışırken ikisi kendi kendine işler, yani otomatiktir. El-Cezeri bu çalışmaları sırasında krank milini ilk kez kullanmıştı. Dönme hareketini doğrusal harekete dönüştüren krank mili, tarihteki en önemli keşiflerden biri olarak kabul ediliyor. Günümüzde otomobillerden lokomotiflere pek çok alanda kullanılıyor.

El-Cezeri'nin su gücüyle çalışan pompa düzeneğinde dişli çarklar, bakır pistonlar, emme ve iletme amaçlı borular ve tek yönlü sürgülü vanalar kullanılıyordu. Bu düzenek suyu emerek yaklaşık on iki metre yukarı taşıyabiliyordu.

CEZERİ'NİN TÜRBESİ DE CİZRE'DE

Cezerî, kitabında 50 aracın tasarımını vermiştir. Bu sebeple bu toprakların medar-ı iftiharlarından biri olmayı hak etmiştir. Bu araçların 6'sı su saati, 4'ü mumlu saat, 1'i kayık su saati, 6'sı ibrik, 7'si eğlence amaçlı kullanılan çeşitli otomatlar, 3'ü abdest almak için kullanılan otomat, 4'ü kan alma teknesi, 6'sı fıskiye, 4'ü kendinden ses çıkaran araç, 5'i suyu yukarı çıkartan araç, 2'si kilit, 1'i açı ölçerdir.

  • El Cezeri'nin türbesi Şırnak'ın Cizre ilçesinde yer alıyor.

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