Çiftler 29 Şubat’ı istemiyor

Rakamsal olarak uyumlu tarihlerde evlenmek için sıraya giren çiftler, dört yılda bir gelen 29 Şubat'a ilgi göstermiyor. Birçok belediyede bu tarihte nikah için randevu alan kimse çıkmadı. Çiftler, artık yıl sebebiyle 4 senede bir gelen 29 Şubat'ı, özellikle yıl dönümü kutlamak istedikleri için tercih etmiyor.

ÖNEMSEMEYEN DE OLDU

Bağcılar Belediyesi, “Artık yılın 2024'e denk gelmesi nedeniyle bu yıl şubat ayı 29 çekiyor. Evlilik yıl dönümü bu tarihe denk gelenler, kutlamayı 4 yılda bir yapmak zorunda kalıyor. Bu nedenle evlenmek isteyen, ancak hayatlarının en mutlu gününü 29 Şubat'a denk getirmek istemeyen çiftler, başka tarihleri tercih ediyor.” paylaşımını yaptı. Ortalama 10 nikahın kıyıldığı Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda da 29 Şubat için kimsenin randevu almadığı belirtildi. Benzer bir durum Ümraniye’de de yaşanıyor. Ortalama günde 15 evliliğin gerçekleştiği Ümraniye’de şu ana kadar, 29 Şubat günü evlenmek isteyen bir çift çıkmadı. Yeni Şafak İstanbul’un diğer ilçelerindeki durumu da araştırdı. Buna göre ortama 15 evliliğin yapıldığı Beyoğlu’nda 29 Şubat günü 6 evlilik gerçekleşecek. Belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre diğer günlerin dolu olması nedeniyle 4 çift bu güne yönlendirilirken, iki çiftin de kendi isteğiyle bu günü tercih ettiği öğrenildi. Yine Başakşehir'de günlük ortalama 12 evliliğin gerçekleşmesine rağmen 29 Şubat günü sadece 6 kişinin nikahı kıyılacak.

MECBUR KALIRSAK SEÇERDİK

Sezen ve Ahmet çifti 4 yılda bir bu tarih geldiği için 29 Şubat'ı tercih etmeyeceklerini söyledi. Çift evlilik tarihimiz özel olur, her yıl evlilik yıl dönümümüzü kutlamak isteriz. Dört yolda bir kutlayacağımız bir tarihi de bu nedenle tercih etmeyiz.” dedi. Kadir Yıldız, “Evliyim zaten ama benim için fark eden bir şey olmazdı. Ben olsam tercih ederdim. Bence özel bir tarih. Bir gün öncesini kutlardık değişen bir şey olmazdı.” diye konuştu. Merve ve Özcan çifti ise “Şu an nişanlıyız düğün tarihimizi henüz almadık. Yarın düşünüyoruz. Düğün tarihimiz bizim için önemli başka bir imkanımız varsa onu seçerdik ama mecbur kalırsak da 29 Şubat’ı seçerdik.” dedi.







